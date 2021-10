Trusler. Vagtværn. Og en sygemelding.

Det er normalt ikke de ting, man forbinder med en lystbådehavn, men ikke desto mindre, så er det lige præcis det, der udspiller sig i Vejle, hvor der er en del virak og uenighed om, hvem der har chikaneret hvem.

Flere medlemmer er blevet smidt ud af en motorbådsklub. En af dem er den 80-årige Kjeld Blirup.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der blandt andet har fået sig en snak med den 80-årige.

»Da jeg kom derned, stod der jo et helt »tæskehold« klar. Eller »vagtværn«, som de vist kalder sig selv. Jeg stod på det offentlige område foran ishuset og ikke i de private klublokaler. Fem stykker fra vagtværnet kom op til mig og sagde, at jeg skulle forsvinde, og hvis jeg ikke selv kunne finde ud af det, skulle de nok hjælpe mig. De sagde også, at de ville smide mig i havnen,« lyder det fra Kjeld Blirup.

Selvom Kjeld Blirup ikke længere er en del af klubben, nægter han at stoppe med at komme på lystbådehavnen, som han er kommet på siden slutningen af 1950erne.

Dramaet, der udspiller sig, har stået på i en længere periode. Ifølge bestyrelsen i motorbådsklubben har de ekskluderede personer chikaneret havnefogeden, Jimmy Frisk, der ifølge Vejle Amts Folkeblad nu er blevet sygemeldt.

Formanden for motorbådsklubben hedder Jørgen Helvig, og han forklarer til Vejle Amts Folkeblad, at han ikke forstår, hvorfor de ekskluderede medlemmer overhovedet vil komme på havnen. Ligesom han også forklarer til avisen, at motorbådsklubbens bestyrelse ikke noget med vagtværnets fremmøde at gøre, men at han siger også, at han godt forstå, at der er blevet dannet et såkaldt vagtværn.

Selv mener de ekskluderede medlemmer, at det er dem, der er blevet chikaneret af havnefogeden.