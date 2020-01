Er det din egen eller chefens sag, om du drikker vand eller sodavand til din frokost?

På den store uddannelsesinstitution Forberedende Grundskole Østjylland, FGU Østjylland, er valget blevet taget for de ansatte.

En intern mail viser, at de fuldvoksne ansatte på den store skole for unge op til 25 år er blevet forbudt at drikke sodavand i spisepauserne.

Og straffen for at slukke sin tørst med en læskende drik er så hård, at det møder kritik fra flere fagforeninger.

På et møde i samarbejdsudvalget på FGU Østjylland kort før jul blev konsekvenserne for overtrædelse af reglerne besluttet.

'I forhold til medarbejdere var det den 16.12 oppe og vende på SU-mødet, og her blev det besluttet, at hvis overtrædelse af læskedrik og rygning sker i skoletiden, hedder det op til to advarsler, og tredje gang er overtrædelsen en fyringsgrund, inden for en toårig periode fra første advarsel.'

Sådan stod det i en mail sendt til medarbejderne, som B.T. har set. Tre dåsecolaer i spisepauser over to år kan udløse en fyring for en underviser. Direktøren for FGU Østjylland bekræfter forbuddet og sanktionen.

Det møder kritik fra flere fagforeninger, der aldrig før har oplevet et sådant forbud med en potentiel fyringstrussel hængende over sig.

»Jeg mener ikke, at en arbejdsgiver skal regulere madpakkens indhold i forhold til, om der skal drikkes sodavand. Jeg synes, det må være op til en selv, om man vil drikke sodavand eller ej i spisepausen,« siger Thomas Andreasen, formand for organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Han arbejder netop med medlemmernes ansættelsesret, og han har aldrig oplevet et sådant forbud eller fyringsgrund før.

»Det er ude af proportioner, at det i givet fald kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis man drikker sodavand alligevel,« siger han.

Også i Uddannelsesforbundet, som også har medlemmer på skolen, er man kritisk.

Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet mener, det er for voldsomt at ville fyre ansatte for at drikke sodavand. Vis mere Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet mener, det er for voldsomt at ville fyre ansatte for at drikke sodavand.

»Jeg synes, det virker voldsomt at tage det skridt, der er taget her,« siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, der er fagforening for en del af de ansatte på FGU Østjylland.

Hun synes egentlig, det er en god ide, at skolerne har fokus på sundhed. Og hun finder det rimeligt, at undervisere ikke skal sidde og drikke sodavand foran de studerende i kantinen, når nu de studerende ikke må drikke sodavand.

Hendes anke er, at FGU Østjylland nu har bestemt, at det i princippet kan udløse en fyring, hvis en medarbejder i løbet af to år drikker tre dåsesodavand i spisepauser.

»Jeg synes, det virker voldsomt, at man ikke har tillid til, at lærerne vil respektere det. Og at man med det samme skrider til, at det er fyringsgrund,« siger hun.

Skolen har valgt en fokuseret indsats for at forbedre elevernes sundhed. Derfor forsvarer direktør på FGU Østjylland Kim Kabat uddannelsesinstitutionens forbud mod at drikke sodavand i spisepauserne for både studerende og lærere.

Hvorfor må de fuldvoksne ansatte ikke selv bestemme, om de vil drikke vand eller sodavand til deres frokost?

»Lærerne spiser sammen med eleverne i samme lokale. Og derfor siger vi, at personalet ikke må ryge og drikke cola foran eleverne, når de skal være pædagogiske forbilleder,« siger Kim Kabat.

På jeres skole går der elever op til 25 år. Hvorfor skal I opdrage på deres kost?

»Det skal vi, fordi vi har en forpligtelse til at arbejde med sundhed. Jeg vil ikke kalde det opdragelse, men dannelse. Der er jo også en grund til, at de ikke må drikke en øl i spisepausen. Det er samme princip,« siger han.

Mens Kim Kabat fastholder forbuddet mod at drikke sodavand i spisepauserne, er han blevet mere reflekteret omkring sanktionerne ved overtrædelse af forbuddet.

Kort før jul fik hans ansatte beskeden om, at de kan blive fyret, hvis de drikker sodavand i spisepausen tre gange på under to år.

Men efter den beslutning mener Kim Kabat nu, at det er at sanktionere for kraftigt.

Fagforeningerne mener, at det er for voldsomt at ville fyre ansatte, fordi de har drukket sodavand på tidspunkter, de ikke må. Hvad siger du til det?

»Jeg er helt enig. Så snart jeg så det på skrift selv, tænkte jeg: 'Hold da kæft. Det holder ikke'.«

Derfor skal han mødes med samarbejdsudvalget på FGU Østjylland på fredag for at drøfte, om sanktionerne skal ændres.

Kim Kabat ved endnu ikke, hvad han selv vil lægge op til af alternative sanktioner.