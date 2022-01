Kort før jul fik dyreværnsorganisationen OASA et anonymt tip om, at mellem 60 og 70 ræve blev holdt i bure på en tidligere minkfarm i Skals.

Men da frivillige fra organisationen mødte op på farmen i sidste uge for at tale med ejeren om at omplacere rævene, blev de mødt af et andet rystende syn.

»I stedet for at finde ræve bliver vi ret chokerede over at finde 15 katte i små minkbure med afføring i,« fortæller næstformand i OASA, Valentina Crast.

De frivillige fik ikke fat på ejeren, så de ved ikke, hvorfor han har kattene i bure. Men da de forlod grunden, der flød med døde ræve, katte og mink vidste de, at de ville hjælpe kattene, fortæller næstformanden, der ligeledes står for organisationens kampagneside på Facebook 'De Glemte Danske Ræve':

Døde katte, som OASA har fotograferet på farmens grund. Foto: OASA / De Glemte Danske Ræve Vis mere Døde katte, som OASA har fotograferet på farmens grund. Foto: OASA / De Glemte Danske Ræve

»Vi vidste, at det her var så absurd, at vi havde behov for at dele det med offentligheden og gøre det til en offentlig samtale. Vi lavede et opslag på Facebook i stedet for udelukkende at køre det gennem systemet, som vi ofte gør – for vi ved, at systemet har nogle ret voldsomme begrænsninger,« siger Valentina Crast.

Hun fortæller, at de både anmeldte det til Fødevarestyrelsen, politiet og oprettede en sag hos Dyrenes Beskyttelse:

»Der er sket det, der ofte sker: Nemlig ikke en fis,« siger Valentina Crast og påpeger, at de er bundet på hænder og fødder på grund af den måde, lovgivningen er skruet sammen:

»Lovgivningen er så vag, at du kan slippe afsted med nærmest hvad som helst. Lovgivningens fortolkning falder i langt de fleste tilfælde ud til fordel for avlerne – eller mishandlerne,« siger hun og fortsætter:

»Selv i de værste sager, hvor det lykkes os at sikre, at nogen får frataget dyrene eller endda får frataget retten til at holde dyr, så har de allerede to år efter lov til at holde dem igen.«

Ifølge Valentina Crast har Fødevarestyrelsen været på besøg på farmen, hvis ejer er kendt i systemet, men styrelsen har intet yderligere foretaget sig, da det ikke er ulovligt at holde katte i minkbure.

Udover OASA er en lokal katteforening også gået ind i sagen og har forsøgt at alliere sig med naboer, fortæller Valentina Crast. Men da katteforeningen var ude i området om morgenen 31. december, spærrede ejeren vejen for dem og fik tilkaldt politiet, der smed katteforeningen væk, siger hun.

»Det er meget voldsomt. Vi slipper ikke sagen. Der er nødt til at blive gjort rent bord her, og nogen er nødt til at forholde sig til, om loven er tilstrækkelig,« siger næstformanden i OASA og fortsætter:

»Vi arbejder på at få politikerne til at interessere sig for det, så vi i sidste ende kan få ændret lovgivningen.«

Ifølge Valtnina Crast skulle kattene være blevet fjernet fra burene onsdag 29. december, men om de er tilbage igen, ved hun ikke.

B.T. har søndag været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, der fortæller, at de blot har bistået Fødevarestyrelsen ved deres inspicering af farmen, og at sagen derfor ikke ligger hos dem.

B.T. har ligeledes været i kontakt med presseansvarlig fra Fødevarestyrelsen, der fortæller, at det ikke er muligt for styrelsen at kommentere på sagen søndag.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren af minkfarmen.