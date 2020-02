Det får konsekvenser for flere fly- og færgeafgange i Danmark søndag, når kraftig blæst rammer landet.

Vinteren har indtil nu været præget af mildt vejr uden de store atmosfæriske udsving. Søndag ændrer det fredelige vejr sig dog drastisk.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler således stormende kuling med vindstød af stormstyrke - måske orkanstyrke.

Vinden ventes at kulminere i tidsrummet fra sent på eftermiddagen til sent om aftenen.

- Vi har i øjeblikket et varsel ude om stormende kuling fra sydvest med vindstød af stærk storm- eller orkanstyrke gældende for den vestlige del af Jylland.

- I resten af landet bliver det dog også meget blæsende, skriver vagthavende meteorolog Martin Lindberg på DMI's hjemmeside.

Samtidig melder DMI om risiko for forhøjet vandstand - særligt i Limfjordsområdet.

Det voldsomme blæsevejr får desuden konsekvenser for trafikken. Allerede nu er flere fly- og færgeafgange blevet aflyst.

SAS har aflyst fire afgange til og fra Heathrow Airport i London fra København søndag, mens også adskillige færgeafgange er aflyst.

Det gælder blandt andet afgange mellem Hirtshals og Kristianssand/Larvik, Frederikshavn og Göteborg, Gedser og Rostock, Rønne og Ystad og Marstal og Rudkøbing.

Med udsigten til kraftigt stormvejr har tyskerne ligeledes lavet ændringer i deres togdrift til og fra Danmark, oplyser DSB på sin hjemmeside.

Blandt andet oplyser DSB natten til søndag, at selskabet ikke umiddelbart ved, om det er muligt at komme videre fra Flensborg mod Hamburg søndag.

DSB forventer på nuværende tidspunkt ikke større ændringer på togdriften i Danmark som følge af stormen.

/ritzau/