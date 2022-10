Lyt til artiklen

Videoer, der er delt på nettet, viser tilsyneladende en brand i Evin-fængslet i Irans hovedstad, Teheran.

Det er i dette fængsel, at mange politiske fanger er indsat.

Der høres flere høje knald, som ifølge aktivister i gruppen 1500tasvir er lyden af skud. På videoer delt af gruppen på Twitter kan man også se røg, der stiger op fra fængslets område.

I optagelsen kan man også høre noget, der lyder som en alarm.

Det er umiddelbart sparsomt med oplysninger fra myndigheder eller i statslige medier om, hvad der er sket ved fængslet.

Men en iransk embedsmand med ansvar for sikkerheden siger ved 21-tiden dansk tid, at der igen er ro ved fængslet. Ifølge embedsmanden er urolighederne forårsaget af 'kriminelle', skriver statslige medier.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en person tæt på branden.

»De indsattes familier har samlet sig ved porten til Evin-fængslet. Jeg se ild og røg og mange specialstyrker. Der er også ambulancer,« siger den unavngivne kilde.

Teheran og flere andre byer er lørdag præget af demonstrationer mod Irans regering.

Aktivister har lørdag indkaldt til store demonstrationer.

Menneskerettighedsgrupper har delt videoer, der angiveligt viser demonstranter i de iranske byer råbe slagord mod præstestyret.

Der har været protester i Iran siden 17. september, hvor 22-årige Mahsa Amini døde i politiets varetægt. Hun var blevet anholdt af politiet for at have forbrudt sig mod landets love om påklædning.

Ifølge menneskerettighedsorganisation HRANA er der, siden protesterne brød ud, 233 døde, heraf 32 under 18 år gamle.