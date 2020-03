Søndag blev nye bødetakster gennemført for lastbilchauffører, så en overtrædelse vil være rigtig dyr.

Det er specielt langturschauffører, der fremover skal være ekstra påpasselige med ikke at dumme sig.

Man har nemlig valgt at tidoble bøden for, hvis man sover i sin lastbil.

Planen er at sætte en stopper for lastbilcamping. Det skriver TV Syd.

Tidoblingen af bøden betyder, at chaufførerne skal betale 10.000 kroner, hvis de overtræder reglerne, mens vognmanden skal betale 20.000 kroner.

Lastbilcamping er, når lastbilchauffører overnatter ulovligt i deres lastbiler. Det er noget, som man ser meget til på de danske rastepladser. Det er primært udenlandske lastbilchauffører, der gør det.

Det er lovligt at sove i lastbilerne, men EU-regler gør, at chaufførerne hver uge skal holde et hvil på 45 timer i træk væk fra lastbilerne. Det er her, at man ikke må sove i den.

Det er allerede nu også forbudt at holde mere end 25 timer i streg på rastepladserne på de danske motorveje.