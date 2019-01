22 gange måtte danskere med fyrværkeriskader indfinde sig på hospitaler nytårsnat, og i seks tilfælde var det så alvorligt, at de står til at miste synet – og måske også deres øjne. Flere detaljer om skaderne har nu set dagens lys.

»Det er desværre ikke småting, vi har set. Det er svære forbrændinger af øjnene, og det er øjne, der er blevet knust.«

Sådan lyder den dystre melding fra Jørgen Villumsen, overlæge ved Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup, til B.T.

I fire af de seks mest alvorlige tilfælde, er det børn, der har fået dybt alvorlige skader.

Overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup Hospital fortæller om de 22 alvorlige fyrværkeriskader, der skete nytårsaften. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup Hospital fortæller om de 22 alvorlige fyrværkeriskader, der skete nytårsaften. Foto: Mads Claus Rasmussen

To af børnene er teenagere, to er under 10 år gamle. To af dem kom til skade i Jylland, to kom til skade på Sjælland. Et af de tre børn er en pige.

»Det er ret slemme øjenskader, sådan som det er beskrevet for mig. Jeg vil helst ikke sige for meget om de skader, men der er for eksempel et tilfælde, hvor en af de her teenagedrenge står med kroppen inde over et batteri, da det går af.«

Om de seks mest alvorlig tilfælde siger han:

»Det er næsten 100 procent sikkert, at de taber synet – og nogle af dem taber også øjnene.«

Raketter stod for halvdelen af de alvorlige skader i år. I flere tilfælde fordi folk forsøgte at fyre dem af fra hånden. Foto: Bjørn Kähler Vis mere Raketter stod for halvdelen af de alvorlige skader i år. I flere tilfælde fordi folk forsøgte at fyre dem af fra hånden. Foto: Bjørn Kähler

Årsagerne til skaderne er ’klassiske’, forklarer Jørgen Villumsen.

I næsten halvdelen af de 22 skader havde de ikke beskyttelsesbriller på, og det er næsten udelukkende batterier, raketter og i få tilfælde fontæner, der har forårsaget skaderne.

»Så har vi også haft to tilfælde, hvor folk bliver ramt af noget nedfald fra fyrværkeri. I et tilfælde var der en mand, der fik en øjenskade fra noget, der faldt ned fra luften. Det skal man altså tænke over, når man går rundt derude.«

I flere tilfælde har folk fået skader på både hænder og i øjnene.

»I år har vi for eksempel haft tre eksempler på, at folk står og forsøger at fyre en raket af fra hånden. Så eksploderer den i hovedet på dem i stedet.«

»Sidste år var der kun et enkelt af sådan nogle tilfælde,« siger Jørgen Villumsen.

Af de 22 tilskadekomne er syv børn. 19 er mænd eller drenge. To er kvinder, en er en pige.

En samlet opgørelse fra hele landet forventes klar i morgen aften.