Bor du i hovedstadsområdet, befinder du dig lige der, hvor boligpriserne er steget mest de seneste fire år.

Det konkluderer tal fra Boligsiden, der har samlet nøgletal fra alle landets kommuner forud for kommunalvalget.

En stor del af vælgerne til det kommende kommunalvalg er boligejere, og derfor kan det være interessant at vide, hvordan boligmarkedet har udviklet sig lokalt.

»Det er meget tydeligt, at huspriserne især er steget meget i kommunerne omkring København og i Nordsjælland. Så meget, at det i hele 16 kommuner er blevet mere end én million kroner dyrere at købe et standardhus på 140 kvadratmeter i løbet af den seneste valgperiode,« siger kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Tallene viser de gennemsnitlige salgspriser per kvadratmeter i 2017, hvor det seneste kommunalvalg fandt sted, og sammenlignes med tal fra september i år.

Her viser det sig at Københavns Kommune er blandt de kommuner, der topper listen. Her var den gennemsnitlige salgspris 34.795 kroner per kvadratmeter i 2017. I september 2021 er salgsprisen 49.719. Det svarer til en stigning på 43 procent.

Gentofte er den kommune, der topper listen med en stigning på 45 procent. Her var den gennemsnitlige salgspris 42.055 kroner i 2017 og er nu på 60.901 kroner per kvadratmeter.

Efter København er det Hvidovre, Gladsaxe, Tårnby og Rødovre, der følger skarpt efter i prisstigninger.

Hvidovre er steget med 41 procent og har nu en gennemsnitlig salgspris på 36.211 kroner. I Gladsaxe er der tale om en stigning på 33 procent og en salgspris på 39.508.

Hos Tårnby og Rødovre kommune er der sket en stigning i salgspriserne på 35 procent.

En af forklaringerne til de voldsomme er ifølge Birgit Daetz den prisudvikling, man så under coronapandemien.