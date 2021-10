Billederne fra Australien er voldsomme.

Røgbomber i gaderne, svært bevæbnet politi i hobetal, blokerede motorveje og dusinvis af anholdelser. Nogle af dem brutale og hårdhændede. Og det har kunnet mærkes hele vejen herhjemme i Danmark.

For en lang række personer har henvendt sig til stribevis af danske journalister med påstande om, at medierne fortier sandheden om de grusomme overgreb, de mener finder sted Down Under.

Men hvad er det, der sker i Australien? Og er der grusomme politiovergreb?

Siden marts har blandt andet storbyen Melbourne været en del af en benhård lockdown. Beboerne i byen med omkring fem millioner indbyggere må bevæge sig udenfor for at handle, motionere og tage på arbejde.

Alt andet er lukket ned.

Det har udløst en række demonstrationer i Melbournes gader. Og grundet de mange og lange nedlukninger er stemningen i byen trykket.

»De fleste er meget trætte af at være under nedlukning. Stemningen er højspændt,« siger Brianna Travers, der er kriminaljournalist på avisen Herald Sun.

En demonstrant i Melbourne konfronterer kampklædt politi. Foto: JAMES ROSS

Hun fortæller, at der har været en række demonstrationer de seneste måneder.

»Vi har haft dusinvis af antilockdown-demonstrationer i Melbourne. Vi har set mindre grupper af selvproklamerede 'frihedsdemonstranter' bekæmpe de her lockdowns, mange af dem er imod vacciner og imod mandater om at tage vacciner,« siger Brianna Travers, der har dækket demonstrationerne intenst.

Hun anslår dog, at det samlede antal demonstranter på intet tidspunkt har været flere end 2.000-3.000 personer.

»Det er en lille minoritet i en by med fem millioner indbyggere. De er slet ikke mainstream. De fleste personer i Melbourne er gode til at blive hjemme og overholde reglerne, og som en befolkning har vi ofret meget. Og derfor er der store frustrationer i den brede offentlighed med de her demonstranter, som bliver set som egoistiske,« siger hun.

En demonstrant anholdes politi i Melbourne i forbindelse med en demonstration mod corona-restriktioner i Australien. Foto: JAMES ROSS

Brianna Travers bakkes op af journalist Ben Schneiders fra mediet The Age.

»Vi har haft en rigtig lang nedlukning efterhånden. Folk er trætte. Men alligevel er der generel opbakning til coronakursen, så den her gruppe af demonstranter er en meget lille minoritet. Og de er ikke populære i befolkningen,« siger Ben Schneiders.

Han fortæller, at politiet i eksempelvis Melbourne har været taget i brutal adfærd mod demonstranter i gaderne. Og det er blevet dækket i australske og udenlandske medier.

»Men det er også en smule overdrevent. Det er klart, at politiet i nogle tilfælde har brugt peberspray og lavet hårde og brutale anholdelser. Men langt det meste af tiden har de holdt sig på afstand og ladet demonstrationerne udspille sig.«

Police fire tear gas towards construction workers and demonstrators in the gardens surrounding the Shrine of Remembrance during a protest against Covid-19 regulations in Melbourne on September 22, 2021. (Photo by William WEST / AFP) Foto: WILLIAM WEST

»Samtidig er der flere eksempler på, at demonstranterne har opført sig voldeligt. De har blandt andet smadret et kontor hos en fagforening,« siger Ben Schneiders.

Både han og Brianna Travers mener, at demonstranterne har forsøgt at piske en stemning op.

»Politiet har ved enkelte tilfælde ageret hårdhændet. Men demonstranterne har det med at forsøge at provokere politiet, de går med kropskameraer og livestreamer deres anholdelser. Nogle af dem vil være kendte, så de provokerer politiet helt bevidst,« siger hun og henviser til, at man har set lignende andre steder – blandt andet her i Danmark.