De voldsomt stigende benzinpriser får nu konsekvenser for den kollektive trafik i Nordjylland.

Mandag har Region Nordjylland vedtaget, at der skal spares på benzinforbruget ved at flere busruter simpelthen droppes eller skæres i afgange, skriver TV 2 Nord.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) står nemlig med et stort millionunderskud, og derfor skal der spares.

»Vi har primært forsøgt at tilpasse ved at tage afgange ud indimellem,« siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalget for regional udvikling i Region Nordjylland, til mediet.

I alt er det planen, at der skal være færre afgange på cirka 25 ruter.

Og så er det planen, at sommerruten fra Aalborg til populære Fårup Sommerland står til at blive lukket.

»Det er da ærgerligt – både for vores gæster og ansatte, som plejer at bruge ruten,« siger Niels Jørgen Jensen, der er administrerende direktør i Fårup Sommerland, til TV 2 Nord.

Planerne træder i kraft i august 2023, når kommunerne er kommet med input til regionen.

Peder Key Kristiansen slår også fast, at den kan ændres, hvis benzinpriserne igen falder.