Klokken 22.00 skulle superstjernen Lauryn Hill gå på scenen til Fredagsrock i Tivoli, men hun gik ikke på scenen før klokken slog 23.05.

Problemet er, at Tivoli ikke har lov til at spille musik til længere end midnat. Så jo længere, at koncerten bliver udsat, jo kortere tid kan Lauryn Hill spille.

Det betyder, at hendes koncert maksimalt kan være 55 minutter lang.

Det er uvist, hvorfor hun var forsinket, men Tivolis pressechef Torben Plank beklager situationen til B.T.

»Vi er rigtig kede af, at hun ikke er kommet i gang til tiden, men vi kender ikke årsagen til forsinkelsen,« siger han.

B.T.'s journalist på stedet siger, at flere valgte at udvandre fra Tivoli.

»Jeg kender ikke baggrunden for, at hun er blevet forsinket. Så jeg håber bare, at folk kan nyde koncerten fra, når hun kommer på scenen,« siger Torben Plank.

I stedet for superstjernen Lauryn Hill var der en DJ, som spillede fra klokken 22.

Men på billetten har der ikke været nogen oplysning om, at der skulle være opvarmning, før Lauryn Hill ville gå på.

'22.50 og der er stadig dj på scenen!!! Tivoli- det er simpelthen ikke i orden. Hvor kan jeg få mine penge tilbage !?' skriver Lars Dong Juul Jensen på Fredagsrocks Facebookside.

'Billetten sagde “ingen opvarmning”, men der er jo ikke andet! Hvor f... er Lauryn Hill???' skriver Anne Kølle ligeledes på facebooksiden.

»Jeg ved, at mange er kommet i god tid for at se hende, så jeg kan selvfølgelig kun beklage,« siger Torben Plank.

Lauryn Hill har lidt af en historie med at komme for sent til koncerter.

Hun spillede i Danmark i Forum sidste år. Her var hun knap tre kvarter for sent på den.

Og det var endnu værre tilbage i 2014, hvor hun skulle spille i Forum. Her kom musikeren halvanden time for sent til stor frustration for det ventende publikum.

Koncerten sluttede klokken 23.59, efter hun havde spillet i cirka 55 minutter.