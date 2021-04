Onsdag nat dansk tid bevægede to ukendte mennesker sig hen til grænsen mellem USA og Mexico

I deres favn bar de to små børn, og da de kom hen til den fire meter høje mur, der adskiller de to lande, kravlede den ene af personerne op.

Herefter blev først ét barn ført over muren og 'tabt' de mange meter ned.

Og så var det næste barns tur.

Derefter løb de to personer væk fra grænsen.

Sådan kan scenerne fra den video, du kan ses øverst i artiklen, bedst beskrives.

Videoen er udgivet af U.S. Customs and Border Protection, der i samme forbindelse har oplyst, at der er tale om to ecuadorianske piger på tre og fem år.

Smuglerne nåede at stikke af, men heldigvis blev de to børn i den mørke ørken hurtigt opdaget af grænsevagterne, der tog dem i deres varetægt.

»Hvis det ikke var for vores vagters årvågenhed, ville de to søstre være blevet udsat for de barske elementer i ørkenmiljøet i timevis. Lige nu arbejder vi med de mexicanske myndigheder om at få identificeret disse hensynsløse menneskesmuglere for at holde dem ansvarlige,« siger Gloria I. Chavez, der er chef ved grænsen.

Her ses et skærmbillede fra videoen, hvor børnene bliver dumpet ved grænsen Foto: Privatfoto Vis mere Her ses et skærmbillede fra videoen, hvor børnene bliver dumpet ved grænsen Foto: Privatfoto

Videoen kommer i forlængelsen af en lang periode med debat om situationen ved grænsen mellem Mexico og USA.

Migranter i tusindtal prøver nemlig at finde vej ind i USA over den sydlige grænse til Mexico og lige nu mange flere end normalt på denne tid af året.

Mange kommer fra fattige lande i Mellemamerika, og de fleste sendes ud igen, så snart de er anholdt og registreret i USA.

Flere end 100.000 mennesker blev mødt af USAs grænsevagter ved grænsen til Mexico i februar i år. Det er det højeste på en måned siden 2019. Heriblandt var 9500 uledsagede børn.

Men migranterne skal ikke komme til USA, lyder det fra den amerikanske præsident, Joe Biden, der i et interview med ABC News tirsdag opfordrede migranter til at blive væk.

»Ja, jeg kan rimelig klart sige 'lad være med at rejse hertil'. Lad være med at forlade din by eller dit lokalsamfund,« siger præsidenten.

Flere medier har beskrevet situationen som det første store problem i præsident Joe Bidens periode.