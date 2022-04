På bare seks år er antallet af registrerede hudkræftpatienter og nye tumorer næsten fordoblet i Danmark.

Og noget tyder på, at den udvikling kun vil fortsætte, ligesom det vil belaste både hospitaler og praktiserende hudlæger.

Det slår en ny årsrapport fast ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Tallene viser en voldsom udvikling i hudkræft i Danmark, hvor der i 2014-2015 var 11.983 antal patienter registreret med hudkræft.

I 2020-2021 var det tal steget til 22.546 – altså tæt på en fordobling.

Udviklingen skyldes mest af alt livsstil og stigende alder i befolkningen, vurderer Henrik Sølvsten, der er formand for Hudkræftdatabasen og desuden praktiserende speciallæge i dermatologi.

»Der er ikke noget, der tyder på, at kurven flader ud. Den helt oplagte forklaring er, at vi gennemsnitligt bliver ældre og ældre. Og nu har vi generationer, der har levet et langt liv og i en tid, hvor det har været højstatus at være brun. Og den sol, du fik for 30-40 år siden, og de skader, huden har pådraget sig, forfølger dig,« fortæller han til mediet.

Lignende tendens ses med hensyn til antallet af hudkræfttumorer.

Gode råd til forebyggelse af hudkræft Ultraviolet stråling fra solen og solarier er den primære årsag til udviklingen af hudkræft. Prøv at begrænse mængden af ultraviolet stråling ved at følge disse råd: Undgå solen midt på dagen mellem kl. 12 og 15.

Brug de tre solråd: skygge, solhat/tøj og solcreme.

Brug solbeskyttelse når uv-indekset er 3 eller derover.

Solcremen skal have både UVA- og UVB-beskyttelse. Brug mindst faktor 15 i Danmark og mindst faktor 30 på ferier til varme lande.

Beskyt børn mod solens stråling: Halvdelen af den sol man får i hele sit liv, får man i barndommen.

Undgå solarium. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

I 2014-2015 var antallet af registrerede tumorer 16.020, og i 2020-2021 var det vokset til 31.718.

Udviklingen i tallene lægger et pres hos læger og plastikkirurger, der også resulterer i længere og længere ventetider.

Løsningen er ikke ligetil, men ifølge Henrik Sølvsten bør man overveje at investere i sundhedsvæsenet allerede nu, så systemet kan tage hånd om udviklingen.

Årsrapporten er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, og er baseret på tal fra Hudkræftdatabasen.