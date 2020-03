Aktiehandel kan være en lukrativ forretning, hvis man ved, hvad man gør, og man samtidig er lidt heldig.

Måske netop det sidste er noget, som mange danskere håber på i øjeblikket. For antallet af private aktiespekulanter er eksploderet.

Aktiemarkedernes nedtur verden over har nemlig lokket mange danske investorer ud af buskene og ind på aktiemarkedet.

Hos handelsplatformen Nordnet, der har over 100.000 danske kunder, ligger antallet af kunder 290 pct. højere i marts, end for bare seks måneder siden. I samme periode er antallet af shorthandler steget med hele 427 pct.

En stigning som country manager hos Nordnet, Anne Burchardt, fortæller, at virksomheden ikke har set i 'adskillige år', siger hun til Børsen.

Shorting af aktier går ud på, at man spekulerer i, at en aktie skal falde i kurs. Helt konkret så låner man en aktie, som man forpligter sig til at aflevere tilbage igen på et senere tidspunkt.

Aktien sælger man så i mellemtiden og håber på, at aktiekursen falder. Sker det, vil man nemlig kunne købe den lånte aktie billigere tilbage, inden den skal afleveres igen, og dermed tjener man på differencen mellem salgsprisen og købsprisen.

Private investorer har dog ikke de helt samme muligheder, som professionelle aktører har.

I stedet kan private købe såkaldte bear-certifikater og mini-futures, som kan eksponere investorer mod kursfald i diverse aktier og indeks, skriver Børsen.

Noget, som Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er selvstændig investeringrådgiver, opfordrer til, at man overvejer grundigt, inden man forsøger sig med.

»Det er spekulative produkter, så for de fleste investorer, der sparer langsigtet op til pension eller andet, er dette noget, man bør se bort fra,« siger han til Børsen og fortsætter:

»Det lyder besnærende at gå ind og shorte markedet, men det er en gænge, som kun er relevant for de mest spekulative investorer.«

Nordnets country manager, Anne Burchardt, fortæller til mediet, at det da heller ikke er noget, som anbefales alle og enhver at give sig i kast med.

Det skyldes, at der er tale om produkter med en stor risiko, som kræver, at man sætter sig godt ind i, hvordan de virker, og hvordan værdien kan udvikle sig.

Stigningen i antallet af aktiespekulanter kommer efter en periode med blodrøde tal på flere af aktiermarkederne rundt om i verden.

Så sent som i onsdags måtte handlen på det amerikanske aktiemarked suspenderes i et forsøg på at undgå panikfald på aktiekurserne, da det såkaldte S&P-indeks faldt med over syv pct.