Der var lagt op til et brag af en afslutning på Køge Festuge, da rockbandet The Minds of 99 skulle på scenen lørdag aften.

I stedet endte det hele med at blive et helt andet slags brag, da et voldsomt uvejr med regn og storm ramte byen og endte med at aflyse koncerten.

Det skriver sn.dk.

I første omgang forsøgte medarbejderne ellers at kæmpe mod regnen og få presenninger lagt hen over elektronikken på scenen, men vinden gjorde det noget nær umuligt.

Ifølge avisen reagerede det unge publikum ved at løbe og skrige, inden de vendte tilbage for at sikre sig de gode pladser.

Men da uvejret var stilnet af, kom den triste melding så.

»Jeg må bede jer om at trække væk fra scenen, for det er livsfarligt at stå her lige nu. Vi skal se, om vi kan få styr på det hurtigst muligt, men måske kan vi ikke fortsætte. Vejrguderne er ikke med os i aften,« meddelte en medarbejder fra scenen.

I første omgang blev de fleste af de omkring 15.000 fremmødte mennesker stående foran scenen, og insisterede på, at de skulle se koncerten.

Vis dette opslag på Instagram Fuck!! For første gang må vi aflyse en koncert. Vi har fået af vide vi ikke må spille til Køge festuge pga. skybrud og fordi scenen er smadret. Vi havde virkelig glædet os. Vi håber vi kan komme tilbage en anden dag. X Minds. Et opslag delt af The Minds Of 99 (@themindsof99) den 31. Aug, 2019 kl. 2.20 PDT

Både politiet og Østsjællands Beredskab forsøgte derfor i samarbejde med Køge Festuges medarbejdere at dirigere folk stille og roligt væk, da man endnu ikke kendte til omfanget af skaderne på koncert-udstyret.

Og da meldingen om, at det var livsfarligt, var kommet for tredje gang, gik alvoren op for de mange gæster, der hurtigt forlod pladsen.

Der blev derfor hverken spillet 'Ung Kniv', 'Hurtige Hænder' eller 'Alle Skuffer Over Tid' lørdag aften i Køge. Og det beklagede bandet selv i en video på deres Instagram-profil.

»Det er vi virkelig kede af, Køge. Vi håber, at vi kan komme tilbage en anden dag. Til alle dem, der var kommet for at se showet, vi må komme igen en anden dag. Scenen er ikke sikker, og vi har fået at vide, at vi ikke kan spille,« siger forsangeren Niels Brandt.