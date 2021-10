En prisstigning på omkring 3.000 kroner om året.

Sådan lyder den regning, som tusindvis af fjernvarmekunder kan se frem til på Silkeborgegnen.

Silkeborg Forsyning skriver nemlig i en pressemeddelelse, at prisen for en megawatt-time 1. november stiger fra 475 kroner til 670 kroner.

Dertil kommer et årligt abonnement samt effektbidrag per kvadratmeter, som dog ikke er påvirket af prisstigningen.

For et standardhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh varme om året betyder det en stigning fra 12.118 kroner til 15.647 kroner, viser beregninger fra Silkeborg Forsyning.

»Vi følger markedet, og når priserne stiger så ekstremt, som de gør nu, så må vi desværre følge med,« siger Jens Bastrup, der ikke kan sige, om det bliver den sidste prisstigning:

»Vi går ud med en nødvendig justering nu. Alt afhængigt af udviklingen på energimarkedet hen over vinteren håber vi, at det er nok,« siger han.

Ifølge TVMidt/Vest er Silkeborg Forsyning langt fra det eneste selskab, der varsler højere priser.

I Tim ved Ringkøbing kan forbrugerne se frem til en fordobling af prisen på varme.