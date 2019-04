Skældsordene er fløjet frem og tilbage mellem kendis øl-bryggerne Jeppe og Mikkel Bjergsø i den seneste tid.

Jeppe Jarnit Bjergsø var nemlig bestemt ikke begejstret for sin tvillingebrors planer om at åbne en bierstube på selvsamme adresse på Åboulevarden i København, hvor Jeppe Bjergsø var med til at åbne ølbaren 'Himmeriget' for nogle år siden.

Planerne fik en årelang fejde mellem de to anerkendte øl-bryggerne til at blusse op, og Jeppe Jarnit Bjergsø kaldte blandt andet sin bror for en 'kommerciel gigant, der gør, hvad han vil' i et interview med B.T.

Mikkel Borg Bjergsø, der er grundlægger af øl-imperiet 'Mikkeller', afviste dog fuldstændig kritikken og kaldte den for 'en række usande og udokumenterede påstånde'.

Jeppe og Mikkel Bjergsø ses her sammen på et billede fra 1999. Nu ligger de to brødre og succesbryggere i krig. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Jeppe og Mikkel Bjergsø ses her sammen på et billede fra 1999. Nu ligger de to brødre og succesbryggere i krig. Foto: BJARKE ØRSTED

Men nu har sagen taget en helt ny drejning, da Mikkel Borg Bjergsø på Instagram oplyser, at han har droppet sine yderst omtalte planer om en filial ved siden af sin brors bar.

'Kære øl-elskere i København. Vi har besluttet at opgive vores projekt om en tysk bierstube på Åboulevarden i København', skriver Mikkeller.

Øl-giganten påpeger endvidere, at de nu leder efter en anden lokation til den tyske bierstue.

På trods af sidste uges tidligere villighed til at udtale sig i den kontroversielle tvillinge-fejde, har der siden været noget nær radiotavshed hos begge parter.

Både den selvudnævnte øl-konge Jeppe Jarnit Bjergsø, der ejer øl-mærket Evil Twin, afviser at udtale sig i sagen, mens også hans bror afviser at forklare, hvorfor han har droppet sine planer om en restaurant på Åboulevarden.

»Jeg har besluttet mig for ikke at udtale mig i sagen. Der har været nok om denne sag i medierne, så jeg vil ikke sige mere,« lyder det fra Mikkel Borg Bjergsø.

Skal vi tage din beslutning om ikke at åbne en filial på Åboulevarden som et tegn på, at du vil slutte striden med din bror?

»Jeg har ingen kommentarer,« afslutter Mikkeller-grundlæggeren.