Højt at flyve, dybt af falde, siges det. Og det får den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen at mærke i disse dage.

Efter skandalen om Nordic Waste, hvor han har efterladt en kæmperegning til skatteborgerne, har han nu også mistet en fornem titel.

Fremover kan Torben Østergaard-Nielsen nemlig ikke længere kalde sig Skagen Ambassadør.

Det meddeler Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen til Nordjyske.

Torben Østergaard-Nielsen er Danmarks sjetterigeste mand. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

»Håndteringen af sagen med Nordic Waste i Randers er ikke forenelig med at være Skagen Ambassadør,« siger borgmesteren og fortæller, at det er første gang, at man vælger at trække en 'Skagen Ambassadør'-titel tilbage.

Men Birgit S. Hansen er ikke tvivl om, at det er nødvendigt. Hun vil nemlig ikke have, at Skagen bliver sat i forbindelse med den miljøskandale, som Nordic Waste er løbet fra i Randers, oplyser hun.

Torben Østergaard-Nielsen, der har hjemme i Middelfart på Fyn, er ellers et kendt ansigt i Skagen, hvor han i 2021 købte det kendte 'Hollænderhuset' for 17 millioner kroner. Hans intention var at få et fristed med familien og føre det tilbage til den oprindelige byggestil.

Og det burde ikke være et økonomisk problem for den fynske milliardær.

Torben Østergaard-Nielsen med sine to døtre. Fra venstre: Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris, Torben Østergaard-Nielsen,. Foto: Foto: USTC

For selv om han de seneste uger har været i vælten, fordi han ikke ønsker at betale regningen for den miljøskandale, som hans selskab Nordic Waste er ansvarlig for, så burde han have rigeligt på kistebunden.

Ifølge Økonomisk Ugebrev er Torben Østergaard-Nielsen Danmarks sjette rigeste mand med en formue vurderet til 41,89 milliarder kroner.

Han har primært tjent sin formue på bunkerolie – også kendt som brændstof til skibe – i virksomheden United Shipping & Trading Company (USTC).

Trods den massive formue har rigmanden alligevel ikke ønsket at stille den garanti på 205 millioner kroner, som Randers Kommune ønskede som garanti til oprydningsarbejdet.

I stedet lod han Nordic Waste gå konkurs. Og det betyder, at Randers Kommune og Staten nu risikerer at ende med regningen.

Torben Østergaard-Nielsen har tjent sin formue på bunkerolie. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Helt ude af skandalen er Torben Østergaard-Nielsen dog ikke.

Ifølge TV 2 ejer Østergaard-Nielsen og hans familie det selskab – SDK Shipping – der rydder op efter jordskreddet ved Nordic Waste.

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere mandag udtrykt sin utilfredshed med, at oprydningsarbejdet bliver tørret af på skatteborgerne. Hun kaldte det 'fuldstændig urimeligt'.

»Det her er en begivenhed ud over det sædvanlige. Det er ikke sket før i Danmark. Randers Kommune står med en kæmpemæssig opgave, og den skal de ikke stå med alene. Derfor betragter vi det også som et nationalt anliggende,« lød det fra statsministeren, da hun besøgte byen Ølst, der ligger tæt ved den forurenede jord fra Nordic Waste