'Du ved, hvad du gør, og jeg håber, alle andre ser det.'

Sådan lyder det i et opslag på Twitter, hvor en af Danmarks mest prominente personligheder udsættes for et hårdt angreb.

Manden bag det ovenstående er professor i klima ved det amerikanske universitet Texas A&M. Han hedder Andrew Dessler.

Han er gået ud med en voldsom kritik af direktøren for Copenhagen Consensus Center, Bjørn Lomborg, der i en årrække har været en central spiller i klimadebatten.

Forklaring følger.

2. juli udgav Bjørn Lomborg en graf fra den amerikanske miljøstyrelse, EPA. Her kan man læse, at antallet af hedebølger i USA var markant højere i 1930erne, end de har været siden. Også helt frem til i dag.

Det har fået den amerikanske klimaforsker Andrew Dessler til at gå direkte i kødet på den danske direktør og klimadebattør.

I en længere tråd på Twitter beskriver han, hvordan han anser Bjørn Lomborgs opslag for at være direkte vildledende, når det kommer til klimadebatten.

Bjørn Lomborg. Foto: SEBASTIAN SILVA

Andrew Dessler indleder sin tråd på følgende måde:

'En af de ting, du lærer som videnskabsmand, er evnen til at kigge på ting og tænke 'det ser bare ikke rigtigt ud'. Det er den følelse, jeg fik, da jeg så det, Lomborg promoverer for tiden,' skriver han.

Og efterfølgende bruger Andrew Dessler det amerikanske udtryk 'cherry picking'. For han mener, Bjørn Lomborg helt bevidst har udvalgt en graf, som ikke stemmer overens med den klimavirkelighed, som verden oplever lige nu.

Og netop 'cherry picking' kender professor og centerleder ved iClimate på Aarhus Universitet Peter Langen.

»Cherry picking er et fænomen, man kender mange steder fra. Man vælger den lille del, der passer til den historie, man gerne vil fortælle. For eksempel at alle verdens gletsjere er ved at smelte på nær en, og så bruger man den ene som eksempel. Og det er det, Bjørn Lomborg beskyldes for her,« siger Peter Langen.

Han har læst Andrew Desslers angreb på Bjørn Lomborg. Og svaret fra den danske direktør.

Han mener som udgangspunkt ikke, at Bjørn Lomborg har gjort noget galt. Men han kunne også have gjort et par ting anderledes – specielt når det kommer til det videnskabelige.

»Ud fra et debatsynspunkt har Bjørn Lomborg ikke gjort noget galt. Han har downloadet en graf fra EPA, som ligger offentligt tilgængeligt, og tweetet den. Det er ikke forkert,« siger Peter Langen og uddyber:

Peter Langen.

»Fra et videnskabeligt synspunkt kunne Bjørn Lomborg have haft yderligere data med, som giver et større billede.«

Andrew Dessler anerkender i sin kritik af Bjørn Lomborg, at der var rigtig varmt i 1930ernes USA. Men herfra vælger han at angribe den danske direktørs udgangspunkt.

Han mener nemlig slet og ret, at Bjørn Lomborgs fokus på hedebølger – og specifikt hedebølger, der varer fire dage – giver et skævt billede af, hvor verden står, når det kommer til klimasituationen, hvor vi de seneste år har oplevet flere og flere varme dage.

Og det går klimaskeptikernes ærinde, mener Andrew Dessler.

Den del af kritikken kan Peter Langen godt genkende dele af.

»Bjørn Lomborg er kendt for at bringe data, som ikke nødvendigvis passer ind i den etablerede holdning på klimaområdet. Nu kender jeg ikke hans bevæggrund for at bringe den her graf, men den vil typisk blive modtaget venligt af klimaskeptikere,« siger Peter Langen.

Han mener også, det er derfor, at professoren fra det texanske universitet går ind i sagen.

»Bjørn Lomborg har en stor reach. Og det er sikkert derfor, Andrew Dessler går ind i sagen. Han mener tydeligvis, at Bjørn Lomborg går klimaskeptikernes ærinde med det her,« siger Peter Langen.

Andrew Desslers opslag er delt tusindvis og atter tusindvis af gange på Twitter.

Her er den graf, som Bjørn Lomborg møder hård kritik for at dele. Foto: EPA

Og det har fået Bjørn Lomborg til at reagere.

Han er nemlig selv gået til tasterne og har svaret på Desslers kritik på Twitter. Bjørn Lomborg skriver blandt andet:

'Dessler påstår, jeg cherry picker på to måder: 1. ved at bruge en 'usædvanlig måling'. Virkelig? Jeg bruger en måling valgt af EPA og to målinger valgt af US Climate Assessment.'

'Dessler påstår, jeg cherry picker på to måder: 2. at jeg kun ser på USA. Det er bare åndssvagt. Så hele US Climate Assessment, som kun ser på USA, er cherry picking? Selvfølgelig er USA et relevant emne,' skriver Bjørn Lomborg, inden han afslutter sin tråd ved blandt andet at slå fast:

'Klimaforandringer er virkelige og menneskeskabte. Globalt og i fremtiden vil der blive flere hedebølger og færre kuldebølger. Men det er usandsynligt, at det vil føre til bedre politiske løsninger ved at skræmme os med dårlige informationer.'

B.T. har bedt Andrew Dessler om en kommentar. Han er endnu ikke vendt tilbage.