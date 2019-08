Sidste års varme sommer kan få frustrerende følger.

I hvert fald hvis du foretrækker at spise din is eller aftensmad uden selskab af hvepse.

Antallet af de flyvende skadedyr kan nemlig blive ekstremt i år.

»Vi havde jo en fabelagtig sommer sidste år, og det betyder, at der i år er en del flere hvepsedronninger, end der plejer. Derfor forventer vi, at der kommer en ret voldsom hvepseplage i august,« siger Claus Schulz, teknisk chef ved Rentokil, som leverer professionel skadedyrsbekæmpelse, til DR.

Lige nu rykker Rentokil ifølge mediet ud til mellem 20 og 25 hvepsesager om dagen.

Det høje antal af udrykninger skyldes hovedsageligt den varme sommer sidste år, som gav gode forhold for hvepsen, og som har resulteret i et højere antal hvepsedronninger end normalt.

Lige præcis det høje antal af hvepsedronninger er relevant at hæfte sig ved. Hvepse lever nemlig hovedsageligt for at tjene deres dronninger, og når de ikke længere lever, har hvepsene heller ikke meget at leve for.

Altså er det høje antal af hvepsedronninger i år lig med en større hvepseplage end normalt.

Sådan undgår du hvepse Fjern søde sager fra bordet eller vindueskarme og opbevar dem i lukkede beholdere

Fjern nedfaldsfrugt fra haven

Opdager du et hvepsebo tæt på dit hjem, så sørg for at få det fjernet hurtigst muligt, inden det vokser sig stort Kilde: Formanden for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse, Claus Schultz

Ifølge DR var der sidste år 25 gange flere hvepse end normalt.

Hvis det gode vejr fortsætter, mener Claus Schulz, at der kan komme endnu flere i år.

Det er nemlig den varme sommer, der er skyld i hvepseplagen. For når temperaturen er høj, og sommeren varer længe, har de flyvende skadedyr optimale betingelser. Så lægger dronningen flere æg, arbejderne må knokle hårdere for at skaffe føde og dét går ud over os andre.

Hvepse spiller dog en vigtig rolle i naturens økosystem og er først et problem, når de er i nærheden af os mennesker.