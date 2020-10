En stribe demonstrationer ramte onsdag Rema 1000-butikker i hele landet.

Dyrevelfærdsorganisationen Anima stod på fredelig vis bag demonstrationerne, der blandt andet fandt sted i Aarhus, Aalborg og København, hvor de udtrykte utilfredshed med en, ifølge dem, for langsom udfasning af de såkaldte turbokyllinger. Men ét sted i landet gik det knap så fredeligt for sig.

Tværtimod.

Ved Rema 1000-butikken på Sønder Fasanvej i København spærrede aktivister indgangen til butikken, og flere af dem løb ind i forretningen, mens de angiveligt havde en truende adfærd foran kunder. Det fortæller kommunikationschef i Rema 1000 Danmark, Jonas Schrøder:

»Personalet og kunder var meget utrygge omkring situationen. Også på grund af smittespredning, da der var mange mennesker samlet, der gik tæt på,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Denne her demonstration var meget grænseoverskridende, når man på den måde går ind og spærrer for indgangen til butikken og udviser den adfærd.«

Aktivisterne har nu forladt butikken, inden #politidk kom. Der er desværre meldinger om truende adfærd overfor en kunde, de stimlede sammen meget tæt på kunden.

Politi har været forbi og bekræfter, at det var en ulovlig demonstration og de tager henvendelsen alvorligt. #dkbiz — Jonas Schrøder (@JonasSchroder) October 21, 2020



Politiet bekræfter at en patruljevogn blev tilkaldt, og pludselig forlod aktivisterne stedet.

»De må hjertens gerne demonstrere og har lov til at sige deres mening, men det her er ikke den rigtige måde at gøre det på,« siger Jonas Schrøder.

Han mener, at de generelt har haft en fin dialog med Anima. Strategien for, hvordan udfasningen af turbokyllingen foregår i Rema 1000, er ifølge Jonas Schrøder blevet forklaret til dem flere gange.

Her benytter supermarkedskæden sig kun af danske leverandører af kyllinger, der gør det til en langsommere proces end andre kæder, der har udfaset turbokyllingen ved hjælp af udenlandske producenter.

Jonas Schrøder er 'helt okay med', at dyrevelfærdsorganisationen er mere utålmodige end dem i denne process, forklarer han.

Han antyder dog, at der er en helt anden, bedre og mere fremskyndende metode, som de kan benytte sig af.

»De kan i stedet gøre oprør mod den konventionelle kylling ved at købe vores økologiske varianter,« fortæller Jonas Schrøder.