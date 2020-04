'Fra 1. maj bliver det igen muligt at opleve de vilde dyr i fire af landets største zoologiske haver og dyreparker, når Aalborg Zoo, Givskud Zoo, Odense Zoo og Zoologisk Have i København genåbner.'

Sådan lød det jublende i en pressemeddelelse fra fire af landets største zoologiske haver tirsdag. Onsdag er glæden vendt til vantro.

Erhvervsminister Simon Kollerup og justitsminister Nick Hækkerup er gået til nyhedsbureauet Ritzau med et klart budskab: vi kan ikke anbefale, at zoologiske haver og forlystelsesparker åbner igen 1. maj.

Mere præcist skriver Simon Kollerup følgende:

'På nuværende tidspunkt er det således sundhedsmyndighedernes vurdering, at det af hensyn til at undgå ukontrolleret smittespredning vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.'

Og det frustrerer Bjarne Klausen, der er administrerende direktør hos Odense Zoo, som er en af de fire zoologiske haver, der stod til at åbne 1. maj.

»Vi har lige sat hele maskineriet i gang. Vi har kæmpet for at gå haverne igennem for at finde ud af, hvordan vi skal anvise til at have to meters afstand, hvilke huse der skal være ensrettede, vi har gennemgået toiletter og forsøgt at finde ud af, hvor der skal være håndsprit,« siger han til TV 2.

På den fælles coronahjemmeside, hvor man kan søge svar om en lang række tiltag, som Rigspolitiet står for, har man længe kunnet læse, at zoologiske haver har muligheden for at holde åbent, hvis de overholder myndighedernes retningslinjer.

Både 7. april og 13. april lød anbefalingen ens og blev indledt på følgende måde:

'Ja, zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker må gerne holde åbent, og man må gerne besøge dem. Der må dog ikke inde i zoologiske haver, safariparker eller forlystelsesparker afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der deltager mere end 10 personer.'

Herefter følger en række regler, som skal være overholdt af de forskellige parker og zoologiske haver.

22. april er ordlyden af anbefalingen fortsat den samme bortset fra en enkelt paragraf i bunden.

Den opdaterede anbefaling ligger i bunden markeret med rød. Den er tilføjet til den oprindelige 22. april.

Den er tilføjet netop 22. april - dagen efter de fire zoologiske havers udmelding om åbning 1. maj - og lyder præcis som Simon Kollerups skriftlige svar til Ritzau:

'På nuværende tidspunkt er det imidlertid sundhedsmyndighedernes vurdering, at det af hensyn til at undgå ukontrolleret smittespredning vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.'

Hos Rigspolitiet oplyser man til B.T., at de zoologiske haver hele tiden har måttet have åbent, men at sundhedsmyndighederne dog ikke kan anbefale det. Og de kan ikke nægte de zoologiske haver at åbne 1. maj. Og det har man valgt at specificere i vejledningen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra de fire nævnte zoologiske haver. Hos Odense Zoo, Givskud Zoo og Aalborg Zoo er det endnu ikke lykkedes. Fra Københavns Zoo lyder det, at man er klar med en kommentar torsdag.