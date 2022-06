Lyt til artiklen

Søndag ved middagstid er politi og brandvæsen rykket ud til et sommerhus i Tisvildeleje.

Her er nemlig udbrudt en voldsom brand på Egekærsvej.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel, til B.T.

»Brandårsagen er stadig ukendt, men intet tyder på, at der var folk i huset, da branden brød ud,« fortæller vagtchefen.

Han opfordrer desuden forbipasserende til at holde sig væk fra grunden og undgå røgfanen.

»Og det er en god idé for naboer at lukke vinduerne. Hvis der er brug for, at man forlader huset, så skal myndighederne nok banke på,« siger Kobbernagel.

Opdateres løbende...