Kort før klokken 14 rykkede Nordjyllands Beredskab ud til en voldsom villa brand på Hesseløvej i Frederikshavn.

Det oplyser indsatsleder Jørgen Pedersen til B.T.

»Der har været brand i et familiehus, et plan. Stuen er totalt udbrændt, resten af boligen er brændt og heftig sodskadet,« siger han og fortæller, at både vand, varme og el nu afbrydes, da meget er sprunget under branden.

Indsatslederen oplyser videre, at slukningsarbejdet er foregået nedefra, da man har ønsket at beholde taget intakt for at undgå spredning af asbest fra tagkonstruktionen.

»Status er, at der er kontrol over branden. Vi er ved at foretage oprydning nu, og vi kan forlade stedet i løbet af et kvarters tid. Vi forventer at overdrage den til forsikringen,« siger han.

Indsatsleder Jørgen Pedersen fortæller, at ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.