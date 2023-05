Lørdag aften rykkede et større beredskab massivt ud til en brand i i Rødovre.

På Islevdalsvej var der sent lørdag udbrudt brand i et affaldsoplag i en industribygning.

Hovedskabets Beredskab skriver på Twitter, at man opgraderede udrykningen, og i løbet af natten har været på stedet med omkring 15 køretøjer og 50 mand for at få slukket branden.

Tidligt søndag morgen melder beredskabet, at man efter fem timers indsats er lykkedes med at få begrænset branden til affaldsoplaget, så selve bygningen er blevet minimalt påvirket.

Branden opstod i et industrikvarter, og ifølge Hovedstadens Beredskab er ingen borgere er blevet væsentligt generet af branden.