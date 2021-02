En enorm brand er fredag udbrudt i et industriområde i Compton i det sydlige Los Angeles.

Flere bygninger brænder i forretningsområdet, hvor brandmænd lige nu kæmper for at få branden under kontrol.

Mindst fire busser er også i brand.

Branden startede omkring kl. 13.30 nær Santa Fe Avenue og Banning Street, hvor der gik ild i træpaller og andre industrielle materialer. Flammerne spredte sig til en nærliggende busholdeplads.

Røgen fra branden er så tyk, at den kan ses flere kilometer væk. Eksempelvis i Malibu, som ligger over 64 kilometer fra Compton.

Der er tilsyneladende ingen personskader og ingen private hjem har haft gener. Dog oplevede omkring 50 kunder i industriområdet en strømafbrydelse.

