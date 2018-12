Omkring kl. 13.00 mandag eftermiddag udbrød en voldsom brand i nogle gamle udrangerede MR-togsæt i Frederica.

Politiet bekræfter over for Frederica Dagblad, at der er lagt en video op på det sociale medie Snapchat, der formentlig viser anstiftelsen af branden.

I videoen kan man se og høre en ung pige holde sig for munden, mens hun griner sammen med en anden pige.

Pigen, der filmer, holder sig for munden, alt imens hun taler til sine 'seere':

Brandvæsenet var mødt talstærkt frem. Foto: Claus Fisker Vis mere Brandvæsenet var mødt talstærkt frem. Foto: Claus Fisker

»Når man brænder toget af og er bange for at få røgforgiftning.«

Med videoen følger en tekst, som pigerne har skrevet: »Hallo, bare så I ved, at det er os, der har gjort det«.

B.T. har desuden modtaget anonymt tip, der viser billeder af anstiftelsen af branden og de formodede gerningsmænd.

Tidligere mandag bekræftede politiet over for B.T., at to personer var blevet indlagt med røgforgiftning.

Borgere i Frederica kan nu igen færdes udenfor. Foto: Claus Fisker Vis mere Borgere i Frederica kan nu igen færdes udenfor. Foto: Claus Fisker

I forbindelse med branden blev Frederica Banegård evakueret.

Trekantsområdets Brandvæsen bad borgerne om at holde sig inden døre, hvis de kunne lugte eller fornemme røgen, der kunne indeholde asbest (byggemateriale, der er usundt at indånde, red.)

Branden var opstået i ét eller flere af de udrangerede MR-togsæt, der holder parkeret på baneområdet ved Fredericia Banegård.

Ca. kl. 15.30 mandag eftermiddag havde brandvæsenet branden under kontrol, og borgerne kan nu igen færdes udenfor.

B.T. har fået tilsendt billeder af branden inde i toget, da den var igang med at blive antændt. Foto: Privat. Vis mere B.T. har fået tilsendt billeder af branden inde i toget, da den var igang med at blive antændt. Foto: Privat.

B.T. har fået tilsendt billede af en af de personer, der angiveligt har anstiftet branden. B.T. har sløret personen. Foto: Privat. Vis mere B.T. har fået tilsendt billede af en af de personer, der angiveligt har anstiftet branden. B.T. har sløret personen. Foto: Privat.

Opdateres...