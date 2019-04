Unge, der laver ballade i busserne og generer og truer både passagerer og chauffører, er et stigende problem i Aarhus.

Et problem, der har vokset sig så stort, at der skal tages drastiske midler i brug.

I hvert fald, hvis man spørger Hans Horsten, der er buschauffør og arbejdsmiljørepræsentant ved Aarhus Sporveje.

Ifølge Jyllands-Posten mener han nemlig, at der, af hensyn til chaufførerne sikkerhed, bør sættes vagter ind i busserne på de afgange, hvor problemerne er størst.

Han fortæller, at det især er på buslinje 4A mellem Brabrand og Rådhuspladsen, at grupper af unge terroriserer og skræmmer både personale og passagerer.

»Det er en gruppe på 10-15 unge drenge med indvandrerbaggrund i 8-14 års alderen, der laver balladen, og det er typisk, når de får fri fra skole. De ryger, de er støjende, hænger i stropperne, tager nødhammeren, nødåbner dørene og generer de øvrige passagerer,« siger Hans Horsten, til mediet.

Nogle passagerer har endda haft så ubehagelige oplevelser, at de forsøger at undgå visse buslinjer.

TV 2 Østjylland har blandt andet talt med en familiefar, der er bange for at tage bybus 4A, fordi gruppen af drenge ofte skaber uro og ballade i bussen. Et problem, der desuden også opleves på en række andre buslinjer i byen.

Hans Horstens forslag om at sætte vagter i busserne på de afgange, hvor problemerne er størst, bliver dog ikke ligefrem mødt med åbne arme hos Midttrafik.

Martin Boisen Tams, der er funktionsleder i Midttrafik, vil nemlig meget nødigt sætte vagter i busserne.

Han siger til Jyllands-Posten, at han mener, det er en meget 'udansk løsning'. Han håber i stedet, at Midttrafik i samarbejde med kommunen og politiet kan finde andre løsninger, der kan sætte en stopper for balladen.

Mediet har også talt med Østjyllands Politi, der oplyser, at de er ved at analysere omfanget af episoder for sammen med busselskabet at kunne vurdere, hvordan man skal skride ind.