Hvis man skal tro de vendinger, der bliver brugt i debatten, så er det her en kamp mellem ‘klimatosserne’ og ‘burgertosserne’.

I søndags skete der en voldsom episode ved McDonald’s på Frederiksberg, og diskussionen mellem parterne vil ikke stoppe.

Det var aktivistgruppen Extinction Rebellion Denmark, der besluttede sig for at lave en fysisk barrikade foran McDonald’s.

Det gjorde de, fordi de mener, at McDonald’s er en af de globale aktører, som bidrager massivt til ødelæggelse af miljø og klima.

Men barrikaden gik altså ikke roligt for sig, fordi borgere ønskede at komme ind på fastfood-kæden for at købe mad, og det ville aktivistgruppen ikke acceptere.

Derfor var der flere voldelige episoder mellem parterne, hvor der blev skubbet frem og tilbage.

Inde på aktivisternes facebookgruppe er debatten fortsat i dagene efter, og onsdag bliver der for alvor kastet voldsomme formuleringer afsted.

'Fucking klimatosser. I skulle kraftedme skamme jer. At I kan tage jer selv seriøst. Hold da kæft en børnehave,' skriver Tobias Nonbo.

Var det i orden, at Extinction Rebellion blokerede for kunderne på McDonald's?

'Ville have doneret et større beløb til jeres organisation, men efter at have set videoen med jeres tåbelige blokade, valgte jeg i stedet at købe aktier i McDonald’s,' skriver Daniel Vangberg.

Men også nogle af aktivisterne er aktive i kommentarfeltet. Eksempelvis var Bambi Chapa ikke tilfreds med, hvordan nogle af dem, som gerne ville ind på McDonald’s, opførte sig.

'Jeg var MEGA træt af hende i det hvide tøj, som blev ved med at slå efter mig. Hun råbte og skreg hysterisk, fordi hun ikke kunne komme ind og få sin ret med lig,' skriver hun.

Der er blevet delt flere videoer fra episoden, hvor man kan se aktivisterne stå standhaftigt foran indgangen og skubbe folk, som vil ind på spisestedet, væk.

Men man ser så flere, som ikke vil finde sig i det, der skubber igen for at komme ind.

Tine Lönborg, der er aktivist i Extinction Rebellion, var i Radio24syv for at forholde sig til episoden.

»Det foregik ret fredeligt i ret lang tid, og mange var meget lydhør over for det, vi havde at sige. Det var en meget fredelig begyndelse på det. Det mest dramatiske var den vold, der opstod ved, at folk ville presse sig ind,« siger hun.

Artman Yousefier var en af dem, som gerne ville ind på fastfood-kæden, og han siger i radioprogrammet, at specielt en episode med en ældre kvinde i kørestol gjorde indtryk på ham.

Hun måtte nemlig ikke komme ind og benytte toilettet på McDonald’s for aktivisterne, der blokerede indgangen for den ældre kvinde.

»Vi besluttede, at en blokade er en blokade. Det var en generel blokade, hvor ingen kom ind,« lyder det fra Tine Lönborg, der siger, at det handler om liv på jorden.

Der er flere inde på facebookgruppen, som sætter tvivl ved måden, som Extinction Rebellion gjorde det på.

Folk mener, at aktivisterne kun har gjort det værre for dem selv.

'Ja, det skal nok skabe forandring at stå ude foran en McDonald’s på Frederiksberg. Det eneste, I fik ud af det, var dårlig omtale, samt at I mister troværdigheden. I skulle have ladet folk komme forbi og ikke som vist på videoen med fysisk vold. At skubbe eller dytte er faktisk strafbart,' skriver Henrik Kjærsgaard.

'Kæmpe selvmål. I har mistet ufatteligt meget sympati fra personer, der ellers støtter jeres sag. Ikke nok med jeres absurde blokade, så sender I hende tossen ind til 24/7, som sammenligner jeres tosserier med, hvad Ghandi gjorde,' skriver Enrico K. M. White.

Aktivisterne kalder McDonald's for McDeath.

Og noget kunne tyde på, at de har planer om lignende demonstrationer, da de opfordrer folk på deres facebookgruppe til at komme til en træning kaldet 'Non violent direct action'.