Det står allerøverst på hjemmesiden, når man klikker ind på Classicroom.dk: 'Hjemmesiden er lukket i øjeblikket, bestillinger vil derfor ikke blive behandlet'.

Men der gemmer sig tilsyneladende end mere dramatisk virkelighed bag ordene.

Ifølge Retailnews er online-møbelshoppen under konkursbehandling – det sker efter et år, hvor omsætningen i butikken ellers var steget med mere hele 2.100 procent.

Den hurtige vækst for Classicroom.dk, der blev etableret af Henrik Beier Pedersen i 2019, har dog tilsyneladende været med til at knække virksomheden.

»Umiddelbart kunne det ud fra den nuværende vurdering af varelager og inden bogholderi og kontoudtog fra bank tyde lidt på, at virksomheden er blevet kvalt i sin egen succes ved, at administration lager og likviditetsstyring ikke har fulgt med væksten i virksomheden,« skriver kurator Jørgen Makholm i en mail til Retailnews.

Et kig på Trustpilot viser samme billede. Her er de dårlige anmeldelser væltet ind i den seneste tid, og der bliver især klaget over både lange leverings- og svartider, men også over defekte varer. Her er et udpluk:

'Modtog en beskadiget vare, men har aldrig fået respons på alle de mails jeg har sendt dem og har derfor ikke set skyggen af en kompensation eller ny vare'.

'Pengene er trukket fra min konto, men varen er ikke afsendt'.

'Endnu en uge er gået uden svar fra denne uhyrligt ringe butik'

'Mega dårlig service'.

'Modtog et ubrugeligt skab uden hylder'.

Det er kun få måneder siden, at Henrik Beier Pedersen i et interview med Jv.dk fortalte om succesen.

Den blev sidste år etableret på ryggen af en coronakrise, hvor nethandlen er boomet, og der var dengang planer om at udvide med webbutikker i også Sverige og Norge.

»Det, der er sket, er på mange måder helt uvirkeligt. Jeg havde aldrig i mine vildeste fantasier drømt om dette. Hver gang man tror, at man kan løse efterspørgselsudfordringerne med en ny container, man får hjem, er der behov for en ny kort efter. Jeg vil ikke formulere det sådan, at julehandlen truer, men jeg forventer, at vi får travlt, det er både hårdt og sjovt på en og samme tid,« sagde Henrik Beier Pedersen i oktober sidste år til Jv.dk og antydede dermed også, at der var problemer med at følge med.