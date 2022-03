150.000 kroner om måneden.

Så meget lyder ekstraregningen på for vognmanden Jørgen Buhl.

Efter Rusland har invaderet Ukraine, er priserne på brændstof nemlig øget markant, og det kan mærkes i en branche, der lever af at køre.

»Vi er en branche, der pludselig kommer i knæ, uden vi selv er skyld i det,« siger Jørgen Buhl, der udover at være vognmand i Hasselager også er formand for Østjyllands Vognmandsforening.

Derfor foreslår han nu, at der indføres et krigstillæg – et gebyr, han kan ligge på regningen til sine kunder.

»Det er frygteligt. Jeg har været vognmand siden 1986, jeg havde aldrig forestillet mig, jeg skulle skrive krigstillæg på min faktura. Men det er jeg desværre nødt til,« siger han.

Dieseludgifterne er steget over tre kroner over de sidste to måneder. Jørgen Buhl bruger cirka 50 tusinde liter om måneden i hans virksomhed med 17 vogne.

»Det er 150.000 ekstra, jeg skal bruge om måneden. Det kan jeg ikke selv betale og samtidig synes, det går godt,« siger han.

For at få dækket udgifterne vil han derfor være nødt til at lægge et tillæg på regningerne til sine kunder. Men det er ikke sådan lige til.

»Jeg har også kontrakter ved kommuner. De henholder sig til kontrakten, som kan reguleres 1-2 gange om året. Så jeg kan ikke få penge for det brændstof, jeg bruger, før staten griber ind,« siger Jørgen Buhl.

Som formand i Østjyllands Vognmandsforening kan Jørgen Buhl konstatere, at det rammer stort set alle vognmændene.

»Vi er i knæ i øjeblikket. Vi får ikke dækket den brændstof, vi er nødt til at betale for,« forklarer han.

Jørgen Buhl synes, det er svært at skulle råbe op om, men han føler sig nødsaget til det.

»Det er forfærdeligt. Jeg ser billeder af børn og kvinder fra krigen, og tårerne render ned. Så sidder jeg her og piber over krigstillæg og brændstofpriser. Men jeg er bare nødt til det, desværre,« forklarer Jørgen Buhl.

Han frygter nemlig, hvad de høje priser kan føre til, hvis der ikke gøres noget.

»Worst case så bliver bilerne stillet i et hjørne, fordi vi ikke har råd til at køre dem. Vi har ikke råd til at betale vores udgifter så,« siger Jørgen Buhl.

Han ved endnu ikke, hvor længe hans egen forretning kan holde til det.

»Det vil da se rigtig skidt ud om et halvt år,« afslutter han.