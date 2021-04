Jesper Frederiksen støtter sig til væggen, når han tager et skridt frem i lejligheden. Men det er ikke, fordi han er dårligt gående.

Der er bare ingen fri gulvplads. Det klirrer for hvert eneste skridt – for lejligheden er indhyllet i et hav af vodkaflasker.

»Det her er ikke noget liv. Det havde været bedre at bo ovre på lossepladsen,« fortæller Jesper Frederiksen.

Han håber, at han ved at vise lejligheden frem kan skabe opmærksomhed om, at der er personer med alvorlige problemer, der bor alene, som har brug for hjælp. Se rundturen i lejligheden øverst i artiklen.

Jesper Frederiksen har aldrig set noget lignende. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Jesper Frederiksen har aldrig set noget lignende. Foto: Mikkel Eskelund

Jesper Frederiksen bor i Nakskov og ejer en række boliger. Han bygger lejligheder og lejer dem ud. Det har han gjort i 24 år og har derfor mødt mange lejere gennem tiden – men han har aldrig set et liv ende så sørgeligt som her.

»Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg troede ikke, sådan noget skete i Danmark.«

I årevis havde lejeren, en svensk mand, boet i lejligheden i Nakskov, betalt til tiden og aldrig været til besvær.

»Han var virkelig en rar mand.«

Jesper Frederiksen anslår, at der lå omkring 4.000 flasker i lejligheden. Flere var fyldt med urin. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Jesper Frederiksen anslår, at der lå omkring 4.000 flasker i lejligheden. Flere var fyldt med urin. Foto: Mikkel Eskelund

Indtil Jesper Frederiksen læste dødsannoncerne i avisen. Manden var død, og lejligheden skulle derfor til gennemsyn.

»Jeg vidste godt, at der nok var noget, der skulle laves. Jeg havde jo ikke været deroppe i årevis.«

Det var første gang, Jesper Frederiksen så sin gamle lejlighed i 14 år.

»Jeg kunne jo ikke bare låse mig selv ind i lejemålet. Og han ville ikke lukke nogen ind.«

Manden havde flere af sine dagligdagsting ved toilettet. Her var en gangsti. Vis mere Manden havde flere af sine dagligdagsting ved toilettet. Her var en gangsti.

Synet var chokerende. Overalt ligger der vodkaflasker. Sofaen er overdænget med mider.

På håndvasken i badeværelset ligger de sidste cigaretskod, som den svenske mand røg, før han gik bort. På gulvet var der et omrids af mandens fødder.

Han levede under umenneskelige forhold. Jesper Frederiksen håber, at andre lignende skæbner får den hjælp, de har brug for.

»Han har jo været sådan en, der ikke ville ligge kommunen til last. Men han havde brug for hjælp. Så jeg klandrer systemet for, at han kan falde så langt væk. At han kan falde helt under radaren. Han har jo ikke haft nogen overhovedet.«