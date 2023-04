Lyt til artiklen

Vivi Gregersen og hendes mand har lige nu et rigtig stort problem, der rammer deres pengepung.

I 23 år har de ejet Restaurant Carl Frederik i Hals, som ligger ud til Aalborg Bugt i Nordjylland. Men siden påske har de måttet holde den lukket.

Parret skal bruge omkring ti medarbejdere for at have folk nok i både køkken, opvask og restauranten.

Selv om Vivi Gregersen har søgt efter nye ansatte i annoncer, på sociale medier og på et skilt på døren af restauranten, så hører hun ikke fra nogen interesserede.

Restaurant Carl Frederik i Hals, som ligger ud til Aalborg Bugt i Nordjylland. Foto: Privat

»Det er rigtig træls for at sige det på nordjysk. I år mangler vi virkelig studerende, der vil komme ind og tage feriejob hos os. Det har sådan set været en stor del af restaurantens overlevelse, at vi har kunnet bruge dem, når de har ferie, hvor der er mange kunder,« siger Vivi Gregersen på 63 år, og tilføjer:

»Men de kommer ikke rigtig mere.«

Selv om døren til restauranten er låst, og den er tom for gæster, så er der stadig udgifter til at drive den.

»Der er stadig masser af udgifter inde i restauranten, vi ikke bare lige kan lukke ned for i en periode, så det koster da penge det her, når der ikke er indtægter,« siger hun.

Faktisk er der mange i restaurationsbranchen i Nordjylland, der står med samme problem som Vivi og hendes mand.

»Der er mange, der mangler arbejdskraft. Specielt faglært arbejdskraft,« siger Lars Mouritzen, der er formand for Horesta i Nordjylland, til TV 2 Nord.

Planen er lige nu, at Restaurant Carl Frederik skal genåbne midt i maj, men intet er sikkert endnu.

»Vi har været der i 23 år, så selv om det er hårdt, så kan vi lige klare det noget tid endnu. Men hånden for hjertet for dem, der ikke kan klare det,« siger hun.