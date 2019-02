Hvert andet år undersøger Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd hjemløsheden i Danmark.

Endnu en gang sættes der tal på hjemløsheden i Danmark. Det oplyser Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) i en pressemeddelelse mandag.

Vive gennemfører i uge seks en kortlægning af, hvor mange personer der i 2019 lever et liv på gaden, overnatter på herberger eller bor på sofaen hos bekendte.

- Kortlægningen gør det muligt at se, hvordan karakteren af hjemløshed har ændret sig siden 2007, hvor vi foretog den første kortlægning.

- Denne udvikling er interessant, fordi det gør det muligt at sammenholde udviklingen i hjemløshed med de indsatser, der bliver ført på området og udviklingen i samfundet generelt, siger Lars Benjaminsen, seniorforsker i Vive.

Forsknings- og analysecentret får hjælp af omkring 1400 lokale sociale tilbud og myndighedsenheder, der skal udfylde et spørgeskema for hver person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med i uge seks.

- Det er et utrolig stort arbejde at sætte tal på hjemløse i Danmark, og det kunne ikke lade sige gøre uden den hjælp, vi får fra de sociale tilbud rundt om i hele landet, siger Lars Benjaminsen.

I 2017 havde 6635 borgere ikke et sted at bo. Det var en stigning på otte procent i forhold til 2015. Det var særligt blandt unge og kvinder, at hjemløsheden var steget.

Tallene for 2019 forventes offentliggjort i august.

/ritzau/