En bøde på 22.500 kroner og en sur smiley.

Det er den historiske Rudbøl Grænsekro helt tilbage fra 1711 blevet straffet med efter et nyligt besøg fra Fødevarestyrelsen.

Tidligere i år har gæstgiveriet fået den gladeste smiley, både ved besøg 5. august og 9. februar. Men 14. september var den altså gal.

Det fremgår af kontrolrapporten, hvori man kan se, at der flere steder er problemer med hygiejnen hos grænsekroen, der i overensstemmelse med sit navn ligger inde for en kilometer fra den danske grænse til Tyskland med udsigt over Rudbøl Sø. Det er sydvest for Tønder.

Fødevarestyrelsen dukkede denne gang op på baggrund af en henvendelse fra en gæst, og her stødte kontrollanten på et problem i restauranten i forhold til en plante, der voksede hen over loftet i serveringsområdet.

'Planten er vissen og fuld af spindevæv. Lige under planten har virksomheden morgenbuffet med uemballeret fødevarer stående. Endvidere har virksomheden også en loftsblæser kørende som sidder lige ved planten,' står der i kontrolrapporten.

Konklusionen er, at der er 'fare for at snavs og lignende fra planten kan kontaminere de uemballerede fødevarer nedenunder'.

Kontrollanten slog også ned på et såkaldt serviceskab i køkkenet til rene tallerkenanretninger.

'Skabet fremstår beskidt med indtørret fødevarer rester på sider og loft. I det ene hjørne er der vækst af formodet skimmel,' står der i kontrolrapporten, hvori der også nævnes flere utilfredsstillende tilfælde i køkkenet:

'Lampe og underside af hylde lige over arbejdsbord fremstår beskidt med fedt og indtørret fødevarerrester. Der er konstateret spindevæv samt edderkopper i køkken samt i lokale med rent service. To af køleskabene fremstår beskidte med indtørret fødevarerrester. Opvaskemaskine fremstår beskidt med indtørret snavs invendigt. Virksomheden har tidligere fået en bøde for lignende forhold.'

Over for Jv.dk beklager ejeren af Rudbøl Grænsekro, Paul Wendicke, alle de kritisable forhold.

»Vi er kede af bøden. Det er en uheldig ting, på grund af travlhed er rengøringen svipset,« siger han til mediet – og fortæller samtidig, at eksempelvis den visne plante i loftet allerede er fjernet.