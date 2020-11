Forskere har fundet en årsag til den højere risiko for astma, hvis et barn er født med kejsersnit.

Børn født med kejsersnit har højere risiko for at udvikle børneastma. Det har været kendt i mange år.

Nu har forskere fra blandt andet Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet fundet en af årsagerne til den forhøjede risiko.

Den skal findes i sammensætning af tarmbakterier hos børnene. Bakterierne er anderledes tidligt i livet, når man er født med kejsersnit modsat en almindelig fødsel.

Det fortæller Jakob Stokholm, der er læge og seniorforsker ved Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital.

I deres forskning kan de se, at 1-års-alderen er en afgørende skillelinje for risikoen for at udvikle børneastma.

- Det vi finder, er, at der er store forskelle på børn født med kejsersnit og de vaginalt fødte tidligt i livet. Fortsætter de forskelle indtil 1-års alderen, er man i øget risiko for at få astma.

- Langt de fleste kejsersnitbørn normaliserer sig dog i deres bakteriesammensætning og ender med at have den samme sammensætning, som de vaginalt fødte børn. Dermed forsvinder deres øgede astmarisiko også, siger Jakob Stokholm.

Normaliserer bakteriesammensætning sig ikke, inden barnet er fyldt 1 år, kommer den forhøjede risiko for børneastma, fortæller han.

- Børn, hvor det ikke normaliserer sig, har en tre en halv gange højere risiko for at udvikle astma.

Man har i lang tid vidst, at kejsersnitbørn har en højere risiko for at få børneastma og har en anderledes bakteriesammensætning i tarmen.

Men at de to ting hænger sammen er nyt.

Forskerne har identificeret de bakterier, som lader til at være dem, som børnene mangler.

Det kan i fremtiden være med til at forebygge den øgede risiko for børneastma.

- Det vi måske vil kaste os over, er at lave en sammensætning af gavnlige bakterier. Så kan man prøve at supplere fem eller ti forskellige bakterier til børn født med kejsersnit i fremtiden, siger Jakob Stokholm.

Det kan være med et probiotika-produkt, der ændrer bakteriesammensætningen i tarmen hos børnene, inden de fylder 1 år.

Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn.

I skolealderen lider omkring 10 procent af børn af astma, mens 15 til 20 procent af børn i småbørnsalderen har astmatiske symptomer.

Omkring 20 procent af fødsler i Danmark er med kejsersnit.

/ritzau/