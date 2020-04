Det Økonomiske Råd vil sætte skub i forbruget med en lettelse af elafgiften. Det skal bane vejen for højere CO2-afgift.

Danskerne skal betale mindre for strøm, så de til gengæld har flere penge til at bruge på tøj, sko og restaurantbesøg. Derved kan der blive sat skub i økonomien, og Danmark kan hurtigere blive genoprettet.

Sådan lyder anbefalingen til en skattereform med lavere elafgifter fra Det Økonomiske Råd i Kroniken i Politiken, hvor vismændene – som de kaldes – kommer med forslag til en vej ud af krisen.

Samtidig skal vejen banes for en gradvis forhøjelse af CO2-afgifterne, da det er den mest effektive måde at gennemføre den grønne omstilling. Dermed kan man bruge krisestyringen til at tage nogle grønne skridt.

»Det er en måde at samtænke grøn omstilling med konjunkturpolitik«, siger professor i økonomi ved Københavns Universitet og overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Reformen vil være underfinansieret, men da CO2-afgifterne på sigt vil give et overskud til statskassen, kan den i sidste ende være fuldt finansieret.

»Du giver nogle af skattelettelserne, før du for alvor begynder at kradse penge ind. Derfor skal reformen indeholde en plan for, hvordan afgifterne kan indføres over tid«, siger Carl-Johan Dalgaard.

Det er vejen frem, lyder det fra Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

»Når man har den store offentlige pung fremme, så er det smart at slå to fluer med ét smæk og både sikre arbejdspladser og grøn omstilling. Det gør samtidig, at de arbejdspladser, der bliver skabt eller bibeholdt, er fremtidssikrede«, siger han.