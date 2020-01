Indtil videre har 56 mistet livet som følge af virusudbruddet i Kina. Mere end 2000 er smittet på verdensplan. Og begge tal frygtes at stige.

Der er stadig ikke tale om en international sundhedskrise, spørger man sundhedsorganisationen WHO, men det afholder ikke myndighederne - både i og udenfor Kina - fra at tage deres forholdsregler.

Den kinesiske industriby Wuhan, udbruddets epicenter, er under lockdown.

Og folk, der de seneste 14 dage har opholdt sig dér eller i andre dele af Hubei-provinsen, hvori Wuhan ligger, er forment adgang i Hongkong.

Overalt i Kina bærer folk masker for at beskytte sig mod smitte. Foto: WU HONG Vis mere Overalt i Kina bærer folk masker for at beskytte sig mod smitte. Foto: WU HONG

Handel med vilde dyr er blevet forbudt. Nytårsferien er blevet forlænget med tre dage. Den kollektive trafik er indstillet flere steder.

Ovenstående og flere andre foranstaltninger er sat i værk for at forhindre yderligere spredning af virussen.

Men det er ikke kun i Kina, myndighederne går ekstra langt for at passe på befolkningen.

Både i Frankrig, USA og Japan, hvor der er registreret smittetilfælde, er myndighederne ved at arrangere evakueringer af statsborgere, der er fanget i den karantæneramte by Wuhan.

I lufthavne og på banegårde får folk tjekket deres temperatur, før de får lov til at bevæge sig videre. Foto: WU HONG Vis mere I lufthavne og på banegårde får folk tjekket deres temperatur, før de får lov til at bevæge sig videre. Foto: WU HONG

Og i Canada, hvor der er registreret ét virustilfælde, eftersøger myndighederne passagerer, der var om bord på samme fly som den sygdomsramte mand.

Selvom der ikke er nogen registreret nogen coronavirustilfælde i Storbritannien, tester sundhedsmyndighederne alligevel vidt og bredt.

Søndag blev 52 personer fra alle dele af Storbritannien derfor undersøgt for virussen. Alle resultater kom negative tilbage, men myndighederne agter at fortsætte deres undersøgelser af mistænkte sygdomstilfælde.

Herhjemme er der endnu ikke registreret nogen smittetilfælde, men det betyder ikke, at vi danskere ikke skal være varsomme.

Zhongnan Hospital i Wuhan arbejder personalet på højtryk for at tilse de mange patienter. Foto: Stringer . Vis mere Zhongnan Hospital i Wuhan arbejder personalet på højtryk for at tilse de mange patienter. Foto: Stringer .

Derfor fraråder udenrigsministeriets Borgerservice alle ikke-nødvendige rejser til Hubei-provinsen.

'Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt,' lyder det i den opdaterede rejsevejledning, der er blevet sendt ud søndag formiddag.

Skulle man allerede have bestilt en rejse til Kina, tilbyder luftfartsselskabet SAS gratis ombooking.

Det er nemlig ikke kun det danske udenrigsministerium, men også det norske og det svenske, der fraråder borgere rejser til regionen.

Medlemmer af den kinesiske presse får her tjekket deres temperaturer, før de får lov til at deltage i et af myndighedernes pressemøder om coronavirussen. Foto: THOMAS PETER Vis mere Medlemmer af den kinesiske presse får her tjekket deres temperaturer, før de får lov til at deltage i et af myndighedernes pressemøder om coronavirussen. Foto: THOMAS PETER

»Nu flyver SAS ikke til den provins (Hubei, red.), men når det gælder flyvninger til og fra Kina, kan man nu ændre sin booking gratis, hvis man har en rejse før 23. februar,« siger informationschef ved SAS Knut Morten Johansen til Ritzau.

Tilbuddet gælder kun ændringer af rejsetidspunktet - og altså ikke destination.

Og SAS er ikke den eneste virksomhed, der tager konsekvensen af virusudbruddet. Også Danfoss, der har kontor i Wuhan, gør sig nogle foranstaltninger.

Siden 20. januar har kontorets 15 medarbejdere derfor arbejdet hjemmefra. Desuden er andre ansatte blevet frarådet at rejse til området, oplyser pressechef Mikkel Thrane til Ritzau. Hvor længe arbejdssituationen vil være ændret for det ansatte, tør pressechefen ikke spå om:

I Changi Airport i Singapore monitorerer personale alle passagerer fra Kinas temperaturer ved ankomst. Foto: CHANGI AIRPORT / HANDOUT Vis mere I Changi Airport i Singapore monitorerer personale alle passagerer fra Kinas temperaturer ved ankomst. Foto: CHANGI AIRPORT / HANDOUT

»Det er svært at sige noget om. Indtil videre følger vi situationen løbende og de anvisninger, vi får fra myndighederne,« siger han.

Herhjemme er der ligeledes opsat et beredskab af Statens Serums Institut i tilfælde af, at der pludseligt er mistanke om smittetilfælde i Danmark.

»Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet koordinerer og følger udviklingen tæt og er i løbende kontakt med øvrige danske og udenlandske myndigheder,« lyder det på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Her lyder det dog også, at risikoen for smittespredning i Europa er meget lille.