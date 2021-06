Antallet af lystfiskere med snøren ude i nogle af landets godt 250 put & take-søer er faldet drastisk de seneste par uger.

For udbruddet af den smitsomme IHN-virus blandt fisk har betydet, at Fødevarestyrelsen indtil videre har lukket 70 af søerne ned.

Hos de øvrige krydser man alle steder lige nu fingre for at gå fri af IHN-virussen, der er dødelig blandt særligt de mindre fisk.

Virussen kan ikke smitte til mennesker.

Hos Nebel Sø Put & Take, som er landets ældste af slagsen, er man hidtil gået fri af IHN-virus. Gitte Moelsby, som driver søen nord for Esbjerg og samtidig er formand for foreningen Danske Ørredsøer, siger:

»Man siger jo, at der ikke findes problemer – kun store og små opgaver. Jeg må sige, at det her en af de helt, helt store opgaver. Den er den største kamp, vi har været ude i,« siger hun.

Fredag formiddag dukkede der cirka 15 lystfiskere op ved Nebel Sø. Men antallet plejer at være meget større.

Det er en ekstra streg i regningen, IHN-virus rammer de danske dambrug og put & take-søer, nærmest samtidig med at rejserestriktionerne er blevet lempet for indrejsende fra Tyskland.

Fakta om IHN-virus * Der er i øjeblikket infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark. Det er første gang, fiske-virussen rammer herhjemme. Særligt yngre fisk bliver ramt. * IHN kan ikke smitte til mennesker. * Seks dambrug og en put & take-sø, alle i Jylland, er foreløbig konstateret ramt af den frygtede virus. * Mindst 70 af landets i alt godt 250 put & take-søer er yderligere blevet lukket ned på mistanken om smitte.

Gitte Moelsby frygter derfor, at de mange tusinde ivrige lystfiskere, som hvert år forventningsfulde kommer til Danmark fra Tyskland, nu risikerer helt at holde sig væk eller bliver reduceret kraftigt i antal.

»Det er rigtig, rigtig skidt at stå lige foran højsæsonen, og så sker det her. Virus har været noget, vi alle sammen har frygtet. Og nu har den bredt sig fra nogle dambrug til foreløbig en enkelt put & take-sø. Men 70 søer er allerede blevet lukket ned på mistanken, og vi ved jo ikke, hvor det ender,« siger Gitte Moelsby.

IHN-virus er hidtil blevet konstateret på seks jyske ferskvandsdambrug, som alle leverer fisk til put & take-søerne.

Af samme grund er de nævnte 70 søer blevet lukket ned alene på mistanken.

De øvrige holder stadig åbent for lystfiskere.

Cirka 40 dambrug er blevet lukket ned, mens Fødevarestyrelsens folk arbejder hårdt for at smitteopspore.

IHN-virus smitter gennem vandet.

Derfor opfordrer Gitte Moelsby kraftigt til, at lystfiskere, som fisker i de søer, hvor der stadig er åbent, husker at rengøre og desinficere alt deres fiskegrej og fodtøj, både før og efter de smider snøren i vandet.