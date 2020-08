Hvis vi ikke passer gevaldigt på i den kommende tid, så bliver der ingen julefrokost i år.

Det fortalte Anders Fomsgaard, virusforsker hos Statens Serum Institut, onsdag i 'P1 Morgen', hvor han var inviteret ind for at svare på spørgsmål fra lytterne.

»Vi må nok indstille os på en ny fase, hvor der ingen julefrokoster er – men det er bare indtil vaccinen kommer,« lød den meget lidt festlige melding, efter at man det seneste døgn igen har oplevet en stigning i antal smittede med coronavirus.

Til B.T. uddyber Anders Fomsgaard, at en julefrokost i vennegruppen nok kan gå an, men at man altid skal orientere sig i Sundhedsstyrelsens vejledninger om blandt andet størrelsen på forsamlinger, og at hans gæt er, hans egen julefrokost på Statens Serum Institut, hvor de normalt samles 500 mennesker, nok ikke bliver til noget.

I hvert fald ikke hvis danskerne tror, det værste er overstået, og man begynder at slække på anbefalingerne, nu hvor landet er på vej mod fase fire af genåbningen.

I forrige uge var der 227 bekræftede coronasmittede i Danmark, mens der ugen efter var hele 429 tilfælde. Tirsdag blev yderligere 77 føjet til listen, mens tallet onsdag blev hævet med 112 bekræftede smittede. Det er det højeste antal dagligt registrerede smittetilfælde siden 8. maj, hvor 135 blev bekræftet smittet.

»Der er ingen grund til panik. Vi havde forventet en stigning efter genåbningen, og hvis vi bliver på dette niveau, så er alle glade – men hvis det fortsætter med at stige, så skal vi nok se på, hvad vi gør for at undgå det,« siger Anders Fomsgaard.

Ifølge virusforskeren er fem udenlandske corona-vacciner i såkaldt fase tre, så de kan være klar på en nødlicens omkring juletid.

»Men om de når at blive klar til julefrokostsæsonen, og om Danmark står først i kø til at få deres doser, det ved jeg ikke. Der vil formentlig være stor efterspørgsel,« siger han.

Vil man gerne til julefrokost, bør man derfor i stedet sætte sin lid til god moral og ditto hygiejne. Men selv hvis arbejdspladserne får grønt lys til årets julefest, så tror virusforskeren, at vi skal udnytte, at vi har lært en masse om virusspredning de seneste måneder, og indstille os på at feste anderledes fremover.

»Her mener jeg selvfølgelig ikke, vi skal holde julefrokost over Zoom eller Skype. Men vi kunne måske overveje at gå væk fra at have buffet og lave portionsanretninger i stedet. Man kunne også se på, hvordan man indretter bordene, så man ikke sidder over for hinanden i længere tid, men mere sidder ved siden af hinanden,« foreslår virusforskeren, men understreger, at den slags er der andre, der ved meget mere om end ham.

»Man kunne også overveje, hvem man danser med. Lige lade sig teste inden. Det er da et godt scoretrick for eksempel at gå ned et armbind, hvor der står: 'Jeg er dokumenteret smittefri', eller 'Jeg har dannet antistoffer',« griner Anders Fomsgaard, inden han bliver alvorlig igen.

»Vi skal nok bare ikke tænke, at vi skal tilbage til tiden før corona – vi skal på en måde tilbage til fremtiden. Vi har jo kunnet se, at de mange tiltag og forholdsregler også har betydet, at der har været utroligt få luftvejsinfektioner og udbrud af lus og fnat. Det er et spændende eksperiment, som vi aldrig havde kunnet udføre, fordi det er så dyrt, så det ville være godt, hvis vi udnyttede det, tog ved lære og indrettede os med mere afstand, højere hygiejne og for eksempel legetøj i institutionerne, der nemmere kan gøres rent.«