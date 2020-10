Gårsdagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen har sat gang i spørgsmålene hos danskere hen over natten. Hvad må man, og hvad må man ikke?

Reglerne om mundbind blev blandt andet strammet til også at gælde i detailhandlen og i storcentre til og med 2. januar. Derudover er forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer til og med 22. november.

B.T. har siden fredag modtaget et hav af spørgsmål, og vi har samlet otte af dem, der går mest igen.

Dem har vi stillet videre til Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, der svarer efter bedste evne.

Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, fredag den 23. oktober 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, fredag den 23. oktober 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

1. Må (og bør) man mødes 25 til en fødselsdag/konfirmation/barnedåb osv.?

»Hvis det er et privathjem, så må man godt. Inden for hjemmets fire vægge er der ingen lovkrav, og der er ikke noget coronapoliti.«

»Men myndighederne henstiller til, at man holder arrangementer på et så lavt niveau som muligt – altså forsamlingsforbuddet på 10 mennesker. Offentlige steder, som forsamlingshuse, er der jo ingen tvivl. Der må man ikke være 25, men 10.«

»Sundhedsfagligt vil jeg fraråde det. Jo flere man er samlet, jo større er risikoen for at blive smittet.«

2. Må (og bør) vi forsamles mere end 10 i et lejet sommerhus?

»Der henstilles til, at man holder antallet til 10 personer eller derunder. Men et lejet sommerhus må man opfatte som folks private sfære, og i princippet kan der ikke sanktioneres mod det, men man fraråder det, og det gør jeg også.«

»Jo flere, der er i sommerhus, desto flere kan risikere at blive smittet, hvis bare én er med i sommerhuset. Generelt er forsamlingsforbuddet på ti personer fornuftigt. Jeg ved godt, det er besværligt, men set i lyset af tallene og udviklingen, er det godt,« vurderer Allan Randrup Thomsen.

3. Hvordan er reglerne for børn under 12 år og mundbind. Er de stadig undtaget fra reglen?

»Det vil jeg tro, men det blev ikke nævnt under pressemødet. Man ved ikke med sikkerhed, hvordan børn generelt håndterer et mundbind, så jeg tror fortsat, det gælder. Men igen: Det er jeg ikke 100 procent sikker på.«

4. Bør man mødes mere end 10, hvis man træner udendørs?

»Fagligt set ser jeg dog ikke det store problem. Udendørs har de fri luft, og virus blæser hurtigere væk. Problemerne opstår i højere grad indenfor. Dér må man være 10.«

Kulturministeriet skriver dog i sine retningslinjer, at voksne over 21 år ikke må mødes i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede – hverken udendørs eller indendørs.

5. Er der stadig samme undtagelser for brug af mundbind/visir, hvis man for eksempel ikke kan tåle det, fordi man eksempelvis har åndedrætsproblemer?

»Ud fra en medicinsk begrundelse, så kan jeg ikke forestille mig, at de ændrer på det. Jeg kan ikke forestille mig, at de sætter sig ud over det.«

6. Ifølge dig er det slut med at gå til håndbold, fodbold osv. som ikke-professionel?

»Det vil jeg tro, i hvert fald de næste fire uger. Igen, hvis du spørger mig og min sundhedsfaglige viden, så er udendørs sport ikke et problem. Håndbold vil jeg klart fraråde.«

»Ved fodbold kan færden i klubhuse og omklædningsrum blive et problem. Men hvis man klæder om og går i bad hjemmefra, så kan jeg ikke se noget sundhedsfagligt problem. Så længe det foregår udenfor.«

7. Bør de ansatte i butikker bære mundbind alle steder?

»Det kommer helt an på indretningen af butikken. Hvis du har to ansatte og maksimalt må have fire kunder ad gangen, kan man jo sagtens holde øje med afstanden.«

»Men det er svært at sætte regler op om det her og sige, at nogle må, og andre må ikke. Derfor er det fornuftigt, at det gælder for alle.«

Ved fredagens pressemøde blev det præciseret, at alle kunder og ansatte skal bære mundbind eller visir.

8. Bør mundbindet alene bæres, når man bevæger sig rundt (fx på jobcentret, i biografen osv.), eller kan man tage det af, når man sidder ned?

»Det er primært, når man bevæger sig rundt. Men hvis man sidder ned og ikke har mundbind på, er det så bare ekstra vigtigt, at du holder god afstand. Mindst en meter – og helst to, hvis du spørger mig.«

Ligesom hvis man er på bar eller spiser på en restaurant, må man gerne tage mundbindet af, når man sidder ned – også i biografen.