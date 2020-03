Coronavirussen har gennem de seneste mange uger gjort sit indtog i en lang række lande på verdensplan.

Med sig har den smitsomme influenza, der i skrivende stund har kostet over 3.100 menneskeliv på verdensplan, bragt frygt og en faldende efterspørgsel på rejser til udlandet.

Det fortæller flere rejseselskaber nu til B.T.

»Vi kan sagtens mærke en forskel ovenpå virussen. Vi oplever i øjeblikket en nedgang på 35 pct.,« fortæller salgschef for Apollo Danmark Glenn Bisgaard.

Salgschefen fortæller, at nedgangen skyldes, at de rejsende i øjeblikket er mere afventende end normalt.

Nedgangen hos rejseselskabet er kommet, efter coronavirussen nåede Europa og især Tenerife, hvor over 700 personer i sidste uge blev sat i karantæne på et hotel i den spanske by Adeje.

Glenn Bisgaard vil på trods af et fald i efterspørgslen på 35 pct. ikke betegne den nuværende situation som en katastrofe. Han tror nemlig på, at den negative kurve vil vende igen.

»Folks lyst til at rejse er ikke faldet, for vi er jo et samfund, der generelt gerne vil rejse. Så selvom vi ser et fald nu, hvor folk er lidt afventende, så kommer efterspørgslen blot tilbage senere, når virussen er kommet under bedre kontrol,« siger Glenn Bisgaard, inden han dog tilføjer:

Hotel H10 Costa Adeje Palace i den spanske by Adeje på Tenerife blev i sidste uge sat under karantæne. Godt 700 hotelgæster var dermed isoleret på hotellet.

»Men viser det sig, at den spreder sig yderligere, og rejsevejledningerne advarer mod rejser, så er det klart, at det er noget, som vil ramme vores branche hårdt.«

Også hos konkurrenten Bravo Tours har de kunnet mærke en forskel, efter coronavirussen er kommet til Europa, hvor den breder sig i hastig fart på tværs af landegrænser.

»Det skaber uro hos folk. Det kan vi mærke på telefonerne. De ringer ikke så meget som for en uge siden, men det er ikke helt dødt,« siger Peder Hornshøj, administrerende direktør hos Bravo Tours, og fortsætter:

»Vi har fået flere afbestillinger end normalt. Vi kiggede på tallene i marts, der var det 14-16 annullerede på alle rejser til Tenerife.«

Pressechef hos Tui, Mikkel Hansen, fortæller, at selskabet i sidste uge oplevede flere afbestillinger end normalt.

Direktøren fortæller dog, at der stadig er mange rejsende, som ønsker at købe rejser til udlandet. Ifølge Peder Hornshøj skyldes det, at priserne er faldet som følge af corona-situationen.

Heller ikke hos Tui har man kunnet slippe for en stigning i antallet af afbestillinger som følge af virussen, hvor pressechef Mikkel Hansen fortæller, at der i sidste uge var flere afbestillinger end normalt.

»Kunderne er afventende og vil vente at se, hvad der sker, før de bestiller deres rejser. De, der ikke er nervøse, ser det dog som en god mulighed for at få en billig rejse,« siger Mikkel Hansen.

Alle tre rejseselskaber oplyser, at de løbende holder øje med situationen omkring coronavirussen og Udenrigsministeriets rejsevejledninger i et forsøg på at sikre en tryg rejse for deres kunder.