»Det bliver en helt anden verden, der åbner sig for mig, når jeg får mulighed for at tage del i min families hverdagsliv uden først at skulle køres hjem.«

54-årige Jørn Søndergaard Sørensen er gift og far til tre drenge, men bor i dag på plejecenter, efter han i 2014 fik konstateret sygdommen ALS. Men med virtual reality kan han igen tage del i familielivet.

»Brillerne vil give mig en frihed og uafhængighed, som er helt fantastisk,« siger Jørn Søndergaard Sørensen, efter han som den første i Horsens Kommune har prøvet et par virtual reality-briller med en helt særlig software.

Styrer med øjnene

ALS er en sygdom, der rammer de motoriske nerver. Det betyder, at Jørn i dag ikke kan tale, sidder i kørestol, får sondemad og trækker vejret gennem en respirator. Han kan kun kommunikere til omverdenen gennem sine øjne.

Men med den nye software til virtual reality-brillen kan Jørn fra sin kørestol på plejecentret udelukkende ved hjælp af sine øjne, bevæge sig rundt i virtuelle rum.

På den måde kan han f.eks. besøge familien derhjemme og deltage i hverdagen uden faktisk at være fysisk til stede i hjemmet, forklarer IKT-konsulent Jesper Ingberg Laursen i Horsens Kommune:

»Det næste skridt, som Jørn også glæder sig rigtig meget til, er lige på trapperne: nemlig at han via kamera og talemaskine, som bliver installeret hjemme hos hans familie, kan kommunikere med dem i dagligdagen,« siger han.

Rejse til Thailand

Softwaren er udviklet i et samarbejde mellem Horsens Kommune og computervirksomheden TakeaWalkVR, der leverer virtual reality til social- og sundhedsområdet.

»Vi leder altid efter steder, hvor vores platform bringer lykke til dens brugere. I samspil med Horsens Kommune, en øjenstyret VR-brille og vores dygtige udviklere får Jørn mulighed for at komme ud i verden, en verden, han ellers har svært ved at nå,« siger Jesper Roy, Partner i TakeawalkVR.

Virksomheden har tidligere arbejdet med at give oplevelser til ældre og demente.

F.eks. har 78-årige Knud Erik fra Kolding fået en virtuel rejse til Thailand, som han »sent glemmer«.

78-årige Knud Erik oplever Thailand med VR-brille Vis mere

Jesper Roy og hans team drømmer om at gøre borgere som Jørn Søndergaard Sørensen mere mobile.

»Tænk, om Jørn kunne styre sin kørestol eller styre et eksternt VR-kamera i sin families hjem,« siger han.

Kontrol over sit liv

Jørn Søndergaard Sørensens største ønske er at få kontrol over sit liv ved f.eks. at kunne tjekke sin netbank eller e-Boks uden andres hjælp. De tester derfor lige nu mulighederne for, at brillen kan bruges til kommunikation på computeren.

Chefen for Handicap, Psykiatri, og Socialt Udsatte i Horsens Kommune, Cate Kristiansen, ser store muligheder i den nye teknologi, som kan give borgere med særlige behov en bedre livskvalitet, fordi de ikke skal bruge fysiske og psykiske ressourcer på at deltage i aktiviteter. Det skal dog ikke erstatte en tur ud i den friske luft.

»Men nogle af de ressourcer, der i dag bruges på at køre borgerne til og fra deres gøremål, kan fremover frigøres til en tur ud i det fri,« siger hun.