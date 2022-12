Lyt til artiklen

Julen står atter for døren – og så er det endda første gang i to år, at man kan lægge bekymringer om smitterisiko og restriktioner lidt på hylden.

Og dog …

For skal man fejre jul med ældre eller sårbare, og har symptomer på luftvejsinfektioner, lyder opfordringen fra flere virologer til TV 2, at man i stedet bliver hjemme.

Det skyldes blandt andet, at det kolde vejr gør, at undervarianter af omikron er opstået, forklarer Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut, til TV 2 og understreger, at de ikke er mere alvorlige end tidligere varianter.

Derudover er den gængse influenza også ved at vende stærkt tilbage. Alene i løbet af de seneste tre uger er der hver uge sket en fordobling i antallet af påviste influenzatilfælde, fremgår det på Statens Serum Instituts hjemmeside.

»Man skal huske de gode vaner, vi har lært de sidste par år. Hvis man er syg, skal man ikke komme til den store julemiddag, hvor bedstemor kan risikere at blive dårlig. Uanset om man smitter med corona eller influenza. Og luft ud mellem retterne og hold styr på god håndhygiejne,« lyder julerådene fra Henrik Ullum.

Også lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, Viggo Andreasen, råder til, at man melder afbud til fejringen af Jesu fødsel, hvis man har en luftvejsinfektion.

»Her op mod jul er der stor risiko for, at de gæster vi inviterer til julemiddage kommer med flere pakker end dem, der er pakket ind. De kan nemlig også komme med en infektion til os,« fortæller han til TV 2.

I uge 47 blev der registreret 64 influenzatilfælde. Et tal, der allerede i uge 50 var vokset til 593 tilfælde.

Smitten er spredt ud over hele landet, men kan især findes i hovedstadsområdet.