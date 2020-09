Fredag ryddede politiet Jomfru Ane Gade i Aalborg. Københavns Politi havde lørdag en mobilstation i Nørrebroparken. Og på Amager Fælled blev bødeblokken i nat hevet frem.

»Hvorfor lukker de de unges fester ned? Vi bliver jo ikke syge af corona,« lyder en af de mange reaktioner i B.T.s liveblog på den skærpede indsats.

Det kan virolog fra Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen heldigvis hjælpe med at svare på.

Men først spoler vi lige tiden tilbage til fredag eftermiddag, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkaldte til pressemøde.

Her gjorde ministeren det klart, at det kunne blive nødvendigt at tage ekstraordinære metoder i brug for at bremse den stigende smittespredning af coronavirus i København og Odense.

»Smitten er størst blandt de unge, men vi kan også se, at de bliver smittet i deres fritid. Vi kan se, at der bliver holdt flere ungdomsfester end tidligere,« sagde ministeren og fortalte, at begrænsninger i nattelivet derfor kunne blive nødvendige.

På pressemødet blev det annonceret, at hvis stigningen fortsatte hen over weekenden, kunne nye værktøjer blive taget i brug allerede mandag.

Lørdag registrerede Statens Serum Institut 189 nye smittede – hvilket er det hidtil højeste antal smittede på et døgn siden april.

Ifølge B.T.s fotograf var flere hundrede mennesker samlet ved Nørrebroparken natten til lørdag Foto: Mathias Øgendal/Presse-fotos.dk Vis mere Ifølge B.T.s fotograf var flere hundrede mennesker samlet ved Nørrebroparken natten til lørdag Foto: Mathias Øgendal/Presse-fotos.dk

Søndag var antallet af nye smittede 147, mens antallet af indlagte var steget med 11 til i alt 27.

Allerede i weekenden har politiet tilsyneladende skærpet fokus på nattelivet og steder, hvor mange samles for at feste. For eksempel var Københavns Politi til stede med den mobile politistation i Nørrebroparken lørdag.

'Vi er særligt opmærksomme på Nørrebroparken. Bliver covid-19-reglerne ikke overholdt, kan politiet lukke området,' meldte Københavns Politi ud på Twitter lørdag.

Og i Aalborg valgte politiet fredag at rydde Jomfru Ane Gade, fordi der var for mange mennesker i festgaden.

Det er ikke kun i Danmark, at fokus er rettet mod de unge. I vores naboland Norge bad sundhedsminister Bent Høie lørdag eftermiddag alle, som havde tænkt sig at gå til fest samme aften, om lige at tænke sig om.

»Min opfordring er, at man skal kunne vågne op søndag og tænke, at man ikke har gjort noget i weekenden, som man fortryder, og at man tænker på, at det er øget smitte – ikke mindst blandt unge voksne,« siger Bent Høie ifølge VG.

Der er bestemt også god grund til at få hindret yderligere smitte hos den yngre generation, mener virolog på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Faktisk forstår han ikke, hvis nogle unge ikke har forstået det endnu.

De unge lever jo ikke kun på deres kollegieværelser eller uddannelsesinstitutioner. De går f.eks. også ud og handler. De deler det offentlige rum med en masse andre, som de skal passe på Allan Randrup Thomsen, virolog på Københavns Universitet

»Så er det vist mere et spørgsmål om, at nogle ikke vil forstå,« siger han.

Når det er sagt, tror han mere på at oplyse end at moralisere.

»Det er fuldstændig rigtigt, at mange unge ikke bliver syge. Men nogle bliver syge og nogle – også unge – bliver rigtig syge. Jeg kender selv en 22-årig, som på tredje måned har dårlig lungefunktion. Det kan sagtens ske også for unge,« siger han.

Og så er der smittekæderne, som er vigtige at få brudt. De unge risikerer nemlig ikke bare at smitte andre generationer inden for deres egne familier.

»De unge lever jo ikke kun på deres kollegieværelser eller uddannelsesinstitutioner. De går for eksempel også ud og handler. De deler det offentlige rum med en masse andre, som de skal passe på,« siger han.

Og det er ikke kun de allerældste på plejehjem, som coronavirussen er farlig for.

»Der er også ældre eller folk med kroniske sygdomme, som færdes ude i samfundet, vi skal passe på,« siger han og tilføjer:

»Heldigvis bliver behandlingsmulighederne hele tiden bedre. Men der er stadig folk, der dør af corona.«

Aalborgs kendte festgade Jomfru Ane Gade blev fredag aften ryddet for mennesker. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborgs kendte festgade Jomfru Ane Gade blev fredag aften ryddet for mennesker. Foto: Henning Bagger

Så når antallet af smittede stiger dag for dag, er der altså grund til at stramme op – uanset om du er ung eller gammel.

»Hvis vi ikke får det dæmpet ned, vil det på et eller andet tidspunkt give anledning til flere indlæggelser, og så er det os alle sammen, der bliver ramt,« siger han og uddyber, at hvis sengepladserne bliver fyldt op, så er de også fyldt op for dem, der eventuelt skal indlægges af en anden grund.

I Odense, som lige nu er den kommune, der er tredjehårdest ramt, holder politiet skarpt øje med nattelivet. Og det fortsætter med 'massiv kontrol og tilstedeværelse' i den kommende weekend.

»Vi har hele tiden øjne og patruljer på det her. Får vi en anmeldelse fra folk, som er bekymrede, kører vi ud og ser efter, og vi opsøger også selv steder. Vi har hele tiden ekstra patruljering på covid-19-delen,« siger politiinspektør Christian Rasmussen til Fyens.dk.

Om det var skærpet fokus eller sund fornuft, kan Københavns Politi ikke udtale sig om. Men søndag formiddag kunne politiet meddele, at lørdag aften og nat i Nørrebroparken forløb fornuftigt.

'Sammen sænker vi smitterisikoen,' konstaterede Københavns Politi på Twitter.