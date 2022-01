På mandag bliver alle restriktioner fjernet, og 5. februar vil coronavirus ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Det bekræfter flere unavngivne kilder over for Jyllands-Posten.

Det vil sige, at det er slut med mundbind, coronapas, bestemte lukketider for barer og restauranter, og så kan nattelivet åbne igen.

For mange er det lutter positive nyheder.

Men ikke for alle.

Professor i immunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen mener ikke, at man burde ophæve restriktionerne nu.

»Jeg tror, det ville have været smart at vente 14 dage med at fjerne restriktionerne. Jeg kan ikke rigtig se fornuften i at fjerne dem, mens der er allerflest smittede i samfundet. Men det er en politisk beslutning,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Han er ikke bekymret for hospitalerne, siger han. Men han er bekymret for de mange sygemeldinger blandt ansatte i børnehaver, skoler og sygehuse, som har svært ved at få det til at hænge sammen.

Du siger, at det ville være fint at fjerne restriktionerne om 14 dage? Hvad betyder en uge til eller fra?

»14 dage – 3 uger måske. Vi skal have knækket kurven, tallet stiger stadigvæk, og vi må forvente, at når restriktionerne bliver fjernet, stiger tallet yderligere«

Hvad tænker du om, at vi dropper mundbindet helt?

»Netop i toge og busser i myldretid, tror jeg, det ville være smart at blive ved med at bruge mundbind. Og hvis man ikke gør det med en restriktion, synes jeg, man bør opfordre til, at det er god skik at blive ved med at bære det.«

Hvad med coronapas?

»Jeg er sikker på, at det hjælper at have det. Og det er også derfor, at hvis vi nu kigger 2-3 uger frem i tiden, og tallene er på vej nedad, så kan jeg sagtens forstå, vi løfter de sidste restriktioner og kommer videre i livet. Men lige nu, hvor tallet er højest og muligvis stiger endnu mere, der synes jeg, at det er et mærkeligt tidspunkt at fjern dem.«

Vil man fortsætte med at opfordre folk til at tage boostervacciner?

»Det bliver man ved med at opfordre folk til. Men på et tidspunkt vil man skalere ned på de store vaccinecentre, og jeg vil gætte på, at om en måned eller to skal man gå til egen læge, hvis man skal boostes.«

Vi har jo oplevet før, at det blev ændret til ikke at være en samfundskritisk sygdom – men det blev hurtigt ændret tilbage igen. Kan danskerne stole på, at det varer ved denne gang?

»Hvis det overhovedet bliver en samfundskritisk sygdom igen, bliver det tidligst til efteråret.«

»Man skal bare huske, at der er mange flere mennesker nu, som er smittede med corona, end der til sammenligning ville være med influenza under en hård influenzasæson. Det presser arbejdsgiverne rundt omkring, at der er så mange coronapositive.«

Kan det være, fordi der er mange positive, der ikke rigtig har nogle symptomer, hvor man med influenza ikke kan teste sig selv og kun bliver hjemme, hvis man har det ret skidt?

»Det kan der være noget om. For det er ikke alle, vi ser eller tester, når vi har influenzasæsoner.«