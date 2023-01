Lyt til artiklen

Mange havde nok lykkeligt glemt alt om både coronavirus og restriktioner.

Det har dog ændret sig efter at Kina har meddelt, at man fra i næste uge ophæver udrejseforbuddet for Kinas 1,4 milliarder mennesker. Samtidig raser en ny coronavariant – XBB 1.5 – løs.

Særligt i USA har den fremgang, hvor op mod 40 procent af alle coronasmittede er ramt af XBB 1.5-varianten, og frygten for øget coronasmitte har fået EU til at opfordre medlemslandene til at teste indrejsende fra Kina.

Den opfordring har både Spanien, Italien, Sverige og Frankrig valgt at følge, men indtil nu har Danmark valgt ikke at følge trop.

Men hvad ved vi egentligt om den nye coronavariant, XBB 1.5?

Passagerer iført visir og mundbing på togstation i Beijing, 5. januar 2023. Foto: NOEL CELIS Vis mere Passagerer iført visir og mundbing på togstation i Beijing, 5. januar 2023. Foto: NOEL CELIS

»Vi ved, at det er en undervariant af OMICRON, at den er meget smitsom, og at det ikke ser ud til at forvolde mere sygdom end tidligere,« fortæller forsker i immunologi og virologi på Aarhus Universitet, Christian Kanstrup Holm.

Derfor ser han ingen grund til at være bekymret for, at en udbredt smitte af undervarianten vil medføre nye nedlukninger i Danmark.

»Virus vil have meget lidt indflydelse på Danmark, da langt de fleste allerede har immunitet mod alvorlig sygdom igennem vaccination og infektion fra tidligere. Og vi vil ikke kunne bremse den alligevel,« forklarer virologen og tilføjer:

»Hvis man foreslår nedlukninger, siger man indirekte, at måden Kina har håndteret covid-19 på, er forbilledlig, og at man ønsker, at Danmark skal ende i samme situation, som den Kina står i nu.«

Kina har ført en meget hård coronapolitik med voldsomme restriktioner – indtil december 2022.

Men efter flere store demonstrationer fra befolkningen, har styret valgt at lægge restriktionerne i graven.

Det medførte, at Kina i december kunne meddele, at kun 10 personer var døde af corona efter der var beslutte at indføre en genåbning af samfundet.

Desværre tyder meget på, at det tal ikke er korrekt. Langtfra.

Patienter ligger i senge i akutmodtagelsen som følger af udbrud af COVID-19 i Shanghai, Kina Foto: STAFF Vis mere Patienter ligger i senge i akutmodtagelsen som følger af udbrud af COVID-19 i Shanghai, Kina Foto: STAFF

En intern rapport fra de kinesiske myndigheder anslog, at op mod 250 millioner kinesere ville blive smittet med coronavirus alene i december måned.

Uanset det korrekte antal har de mange smittetilfælde ført til, at flere kinesiske hospitaler er overbebyrdede, og krematorierne har brændt på højtryk.

Så af frygt for, at smitten vil blive transporteret fra Kina til EU har EUs krisestyringsmekanisme, IPCR, opfordret medlemslandene til at teste indrejsende fra Kina for corona.

Det giver imidlertid ikke meget mening for Danmark og EU, mener Christian Kanstrup Holm.

»Nej. Det lyder til primært at være baseret på frygt og uvidenhed. Vi har stor udbredelse af coronavirus i befolkningen, og det vil derfor ikke gøre nogen forskel om nogle ekstra kinesere også bringer virus til EU. Det har ingen virkning,« afslutter han.