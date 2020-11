Torsdag vil statsminister Mette Frederiksen (S) oplyse om de nye – og hårde – coronarestriktioner for de kommuner, hvor der er konstateret den særlige variant af coronavirus fra mink.

Står det til virolog og professor fra Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, bør der sættes hårdt ind.

Han mener, at hele området nord for Limfjorden skal isoleres.

»Hvis vi kan forsegle området nord for Limfjorden i en periode, indtil alle mink er væk, og vi har fået stoppet smittekæder blandt mennesker, så er jeg fortrøstningsfuld. Men det er klart, at der skal rulles noget ud nu, inden det breder sig mere,« siger Allan Randrup Thomsen til Århus Stiftstidende.

Står det til Allan Randrup Thomsen, bør det i en periode være slut med at rejse til og fra området.

Han opfordrer også til, at borgerne i de kommuner, hvor coronamutationen fra mink er konstateret hos mennesker, bør forblive i deres lokalområde.

Konkret foreslår Allan Randrup Thomsen, at der for en periode indføres et forbud mod at bevæge sig mere end fem kilometer væk fra bopælen i disse kommuner.

Den muterede coronasmitte menes at være udbredt i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.