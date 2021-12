»Der er virksomheder, som bruger konkurrencer på nettet til at indhente forbrugernes samtykke til at blive kontaktet af virksomheder i markedsføringsøjemed.«

Sådan lyder en advarsel fra Forbrugerombudsmanden.

Myndigheden har nemlig undersøgt seks leadvirksomheders brug af konkurrencer på nettet i 2019.

Og den undersøgelse viser, at virksomhederne ikke kan dokumentere, at der er blevet udtrukket det lovede antal vindere.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse, som netop er blevet sendt ud.

Hvad er en 'leadvirksomhed'? Leadvirksomheder afholder typisk konkurrencer, hvor forbrugerne skal give samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række virksomheder for at deltage. Samtykkerne fra konkurrencerne sælges som såkaldte leads. En leadmægler er et bureau, som typisk indkøber og videresælger leads til virksomheder. Kilde: Forbrugerombudsmanden.

»Vi kan se, at flere leadvirksomheder ikke udtrak de præmier, de lovede, hvis man ville deltage i deres konkurrencer på nettet mod at acceptere telefonisk markedsføring fra en række virksomheder.«

Det fortæller forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, og tilføjer:

Christina Toftegaard Nielsen er forbrugerombudsmand.

»Inden man deltager i en konkurrence på nettet, skal man tage sig tid til at undersøge, hvad man giver samtykke til, hvor ofte der udtrækkes en vinder, og hvor mange præmier der vil blive udloddet. Det skal fremgå af konkurrencen.«

Ifølge Forbrugerombudsmanden er der altså tale om en vildledning, hvis der ikke udtrækkes en vinder af en konkurrence, eller udtrækkes det lovede antal vindere.

Og i disse tilfælde vil samtykket til at modtage markedsføring, som er indhentet via konkurrence, ikke være gyldigt. Det skyldes, at det er blevet givet under falske forudsætninger.

Derfor vil det være strafbart for virksomheder at bruge samtykket til for eksempel at ringe forbrugere op.

Du kan læse mere om forbuddet mod vildledning, telefonsalg og spam på Forbrugsombudsmandens hjemmeside.