Ukrainske flygtninge og aarhusianske job skal matches.

Og det skal en ny jobformidlingsenhed sørge for. På kort tid har 36 virksomheder allerede meldt sig klar til at tilbyde ukrainske flygtninge job i Aarhus.

Det tal vil vokse yderligere i de kommende dage, forudser social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S).

»Det er en enormt positiv respons, vi allerede nu har fået fra virksomhederne, og jeg vil gerne kvittere for den store åbenhed og ansvarlighed, som de aarhusianske virksomheder udviser,« siger Anders Winnerskjold og fortsætter:

»Jeg synes også, det viser, at der er rigtig gode muligheder for både at hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe arbejdskraft og samtidig hjælpe de ukrainske flygtninge, som kommer hertil, og som vi skal understøtte så godt som vi overhovedet kan med at komme på fode og få en velfungerende hverdag her i Aarhus. De muligheder skal vi gribe og udnytte til fulde.«

Det er en bred vifte af brancher som hotel og restauration, transport, lager, gartneri og handel, der har meldt sig på banen.

I første omgang har kommunen fokuseret mest på virksomheder, der kan tilbyde ufaglærte job, men også faglærte job kan blive aktuelle.

»Vi skal selvfølgelig udnytte alle de kompetencer og erfaringer, som de ukrainske flygtninge har med fra deres hjemland. Det betyder, at vi vil kaste et bredt net i søgningen efter jobmuligheder og de gode matches, der kan være med arbejdspladserne rundt omkring,« siger Anders Winnerskjold og tilføjer:

»Derfor vil jeg også opfordre alle interesserede virksomheder og arbejdsgivere derude til at kontakte Jobcenteret, hvis de har brug for arbejdskraft og ønsker at blive en del af indsatsen.«

Selve jobformidlingsportalen forventes at blive klar i den kommende uge, hvor også særloven, der vil give ukrainske flygtninge arbejds- og opholdstilladelse i Danmark på lige fod med borgere fra EU-lande, forventes at blive vedtaget.

Det vil tilvejebringe den arbejdstilladelse, der er nødvendig for lovligt at tage et arbejde i Danmark, når man ikke er dansk statsborger eller EU-borger.